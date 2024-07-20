Странная особенность китайского внедорожника: раздражающая и небезопасная

«За рулем» проводит длительный тест пикапа Great Wall Poer KingKong

Great Wall Poer KingKong, 2.0D (150 л.с.), М6

Изготовитель – Great Wall Motor, Китай

– Great Wall Motor, Китай Год выпуска – 2023

– 2023 В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года

– с января 2024 года Пробег на момент отчета – 14 000 км

При ясной погоде, когда солнце светит в водительское боковое стекло, его лучи попадают на серебристую эмблему «POER», которая находится на правой части передней панели Кинг-Конга. Эта «блямба» отражается от правого стекла точно в том месте, где смотришь в наружное зеркало.

Очень мешает, потому что боковым зрением постоянно видишь, будто в зеркале что-то есть, а посмотришь напрямик – сложно увидеть, если там действительно кто-то едет.

Эмблема «POER» отражается от правого стекла крайне неудачно.

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Полный отчет по зимней эксплуатации пикапа Great Wall Poer KingKong вы найдете тут.