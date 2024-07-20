Странная особенность китайского внедорожника: раздражающая и небезопасная
«За рулем» проводит длительный тест пикапа Great Wall Poer KingKong
Great Wall Poer KingKong, 2.0D (150 л.с.), М6
- Изготовитель – Great Wall Motor, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года
- Пробег на момент отчета – 14 000 км
При ясной погоде, когда солнце светит в водительское боковое стекло, его лучи попадают на серебристую эмблему «POER», которая находится на правой части передней панели Кинг-Конга. Эта «блямба» отражается от правого стекла точно в том месте, где смотришь в наружное зеркало.
Очень мешает, потому что боковым зрением постоянно видишь, будто в зеркале что-то есть, а посмотришь напрямик – сложно увидеть, если там действительно кто-то едет.
Эмблема «POER» отражается от правого стекла крайне неудачно.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- Полный отчет по зимней эксплуатации пикапа Great Wall Poer KingKong вы найдете тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
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20.07.2024
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