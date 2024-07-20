#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Note
20 июля
Иномарка со стойким кузовом и надежным автоматом за 600 тысяч – вот отличный вариант
Эксперт «За рулем» дал рекомендации по выбору...
Интерьер Kia Sportage
20 июля
На российский рынок вернулся популярный и надежный корейский кроссовер: известна цена
Российские дилеры возобновили продажи Kia...
Автоэксперт решил рассчитаться с долгами, обманув 19 человек
20 июля
Автоэксперт решил рассчитаться с долгами, обманув 19 человек
Хабаровский автоэксперт обворовал 19 человек на...

Странная особенность китайского внедорожника: раздражающая и небезопасная

«За рулем» проводит длительный тест пикапа Great Wall Poer KingKong

Great Wall Poer KingKong, 2.0D (150 л.с.), М6

  • Изготовитель – Great Wall Motor, Китай
  • Год выпуска – 2023
  • В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года
  • Пробег на момент отчета – 14 000 км
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

При ясной погоде, когда солнце светит в водительское боковое стекло, его лучи попадают на серебристую эмблему «POER», которая находится на правой части передней панели Кинг-Конга. Эта «блямба» отражается от правого стекла точно в том месте, где смотришь в наружное зеркало.

Очень мешает, потому что боковым зрением постоянно видишь, будто в зеркале что-то есть, а посмотришь напрямик – сложно увидеть, если там действительно кто-то едет.

Эмблема «POER» отражается от правого стекла крайне неудачно.
Эмблема «POER» отражается от правого стекла крайне неудачно.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • Полный отчет по зимней эксплуатации пикапа Great Wall Poer KingKong вы найдете тут.
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Кадаков Максим
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 4
20.07.2024
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval GWM Poer KingKong

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв