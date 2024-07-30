«Новый Запорожец»: история о том, как не надо создавать автомобили

Эксперт «За рулем» – о несчастливом финале Таврии ЗАЗ‑1102

Как началась и как продолжалась непростая история Таврии, мы рассказали тут и тут.

Эпилог к прологу (1982–1988 годы)

Лишь в 1980‑м запорожский завод полностью перешел на выпуск ЗАЗ‑968М, который готовили с 1974 года.

Несмотря на далеко не кардинальные изменения (многое, в частности, дисковые тормоза и подвеску McPherson, внедрить так и не удалось) с ним у конструкторов ЗАЗа и МеМЗа тоже была немало возни. Например, создание и испытания форсированных до 45 и 50 л. с. воздушников. Самый мощный, к слову, признали ненадежным.

ЗАЗ‑968А и ЗАЗ‑1102, 1979 год.

А средств на подготовку производства новой модели всё не было. Вопрос решился лишь в 1982 году, и чуть ли не на уровне политбюро ЦК КПСС.

Опытный образец ЗАЗ‑1102, 1978 год.

В 1983 году сделали шестнадцать, по сути, предсерийных уже образцов, четыре из которых прошли ускоренные испытания по методике, заимствованной у фирмы Porsche, с которой ВАЗ работал над «восьмеркой».

В 1985‑м в результате заводского конкурса появилось имя Таврия, хотя в публикациях тех лет автомобиль по-прежнему называли «новый Запорожец». Годом позже завод собрал шесть товарных автомобилей, а в ноябре 1987‑го начал серийное производство в недостроенном еще новом сборочном корпусе.

Салон опытного образца 1978 года получил уже вполне законченный и проработанный вид.

Главному конструктору ЗАЗа, двадцать лет отдавшему революционной для завода машине и, как рассказывали, сказавшему еще в середине 80‑х: «второй автомобиль мне уже не сделать», оставалось жить немногим более трех лет.

ЗАЗ‑1102 Таврия на ВДНХ, 1987 год.

Потом с Таврией происходило много всякого: огромный интерес покупателей и справедливые нарекания к качеству первых машин, множество модификаций с иными уже именами и в итоге – несчастливый финал этой драмы. А ее первый акт – пример, как не надо создавать новые автомобили.

Серийный ЗАЗ‑1102 Таврия.

Впрочем, эта история могла случиться лишь в то время и в том месте, в котором произошла. А поэтому «в чистом виде» не повторится.

КОНКУРЕНТЫ БЕЗ КОНКУРЕНТА За два десятилетия, прошедших с начала работы над запорожским автомобилем до старта серийной Таврии, появилось множество ее одноклассников. Некоторые сменили даже два-три поколения. FIAT 128, 1969 г., длина 3805 мм, колесная база 2445 мм, базовый двигатель – 1,1 л, 55 л. с. Renault 5, 1972 г., длина 3505 мм, колесная база 2438 мм, базовый двигатель – 0,85 л, 36 л. с. Honda Civic, 1972 г., длина 3405 мм, колесная база 2200 мм, базовый двигатель – 1,1 л, 50 л. с. Volkswagen Polo, 1975 г., длина 3512 мм, колесная база 2335 мм, базовый двигатель – 0,8 л, 34 л. с. Ford Fiesta, 1976 г., длина 3565 мм, колесная база 2286 мм, базовый двигатель – 1 л, 40 л. с. Austin Metro, 1980 г., длина 3400 мм, колесная база 2550 мм, базовый двигатель – 1 л, 34 л. с. Volkswagen Polo II, 1981 г., длина 3655 мм, колесная база 2355 мм, базовый двигатель – 1,1 л, 40 л. с. Ford Fiesta III, 1989 г., длина 3801 мм, колесная база 2446 мм, базовый двигатель – 1,1 л, 55 л. с.