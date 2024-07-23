Надежный японский автомобиль вернулся в Россию: сколько он стоит теперь?
Новые автомобили Subaru до сих пор можно купить в России. В частности, универсал Outback. Почти три года назад коллега Саша Виноградов тестировал его на дорогах Алтая. С тех пор глобально модель не изменилась.
Сейчас мы взяли ее на тест не как новинку, а для восстановления собственных ощущений. Идущие непрерывным потоком китайские премьеры мы, конечно, хвалим за постоянный и очевидный прогресс. Однако сравнить с новыми автомобилями из других стран фактически не можем. Вот Subaru нам и покажет, до чего реально доросли машины из КНР.
Про мотор
Огромный универсал – и всего 188 «атмосферных» сил. Не маловато?
Во‑первых, некоторые сразу увидят преимущество в отсутствии турбонаддува – в разрезе долгосрочной эксплуатации это плюс к надежности. А «китайцы» без турбо – это только самые дешевые и примитивные модели.
Во‑вторых, не маловато. Ведь всё дело в том, как машина настроена. В Subaru двигатель и вариатор подружены идеально: пускай нет взрывной динамики, зато ускорение линейное и начинается сразу вслед за нажатием на газ. Паспортные показатели максималки и разгона до 100 км/ч Outback на дороге подтверждает. В Китае так не умеют наладить даже конструктивно скорострельный робот. А с вариатором удовольствие от вождения китайских машин вообще уходит в минус.
Как едет?
Оппозитная «четверка» неожиданно порадовала звуком – на высоких оборотах есть в нем что-то цепляющее. Ничего нежеланного из шумов в салон не прорывается, шины тоже «приглушены» до вполне премиального уровня.
Педаль тормоза – вообще без «холостого» хода. Дисковые вентилируемые тормоза на всех четырех колесах отзываются мгновенно.
Но самое большое удовольствие Outback доставляет управляемостью и подвеской. От машины с честным клиренсом больше 210 мм не ожидаешь столь быстрой реакции на руль с почти полным отсутствием кренов. Даже с заведомым перебором скорости Subaru невозмутимо прописывает виражи.
Что под колесами – неважно. Подвеска переварит всё, а шины размерности 225/60 R18 позволяют не опасаться повредить диски. Куда там «китайцам»: попробуешь так же – скорее всего, поседеешь в первом же повороте, если вообще не улетишь с дороги.
Про электронику
Фирменный комплекс активной безопасности EyeSight работает без радара, опираясь только на камеры за ветровым стеклом. Пожалуй, Subaru добилась лучших в мире способностей для подобных систем. EyeSight совершенствуется практически каждый год. Расширяется набор распознаваемых объектов, увеличивается угол обзора, добавляются новые функции. Например, система контроля полосы умеет работать и без разметки, ориентируясь по траектории едущей впереди машины.
Особенно понравилась интеллигентная работа функции слежения за водителем. Если отвлекаешься от дороги, Subaru привлекает твое внимание неназойливым, но четко слышимым писком. Так куда лучше, чем неграмотными фразами с жутким акцентом, как практикуют некоторые китайские бренды.
Сколько стоит?
Автомобили Subaru и в прежние времена стоили в России дороже конкурентов. Outback в 2021 году оценили под 4 млн рублей. Сейчас за тестовую машину просят 7,1 миллиона.
Огромный 300‑сильный рамник Tank 500 можно купить дешевле. Но и удовольствие от вождения будет несравнимо. А оно теперь относится к исчезающим ценностям. Хотя фирме Subaru пора бы избавиться от потолочных плафонов родом из 90‑х годов и добавить рулю обогрев по всей его окружности.
Subaru Outback
- Длина / ширина / высота / база 4870 / 1875 / 1670 / 2745 мм
- Объем багажника / со сложенными сиденьями 522 / 1797 л
- Снаряженная / полная масса 1753 / 2200 кг
- Двигатель бензиновый, О4, 16 клапанов, 2498 см³; 138 кВт / 188 л. с. при 5800 об/мин; 245 Н·м при 3400–4600 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 9,6
- Максимальная скорость 206 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 63 л
- Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 9,3 / 6,2 / 7,3 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; CVT
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
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