Надежный японский автомобиль вернулся в Россию: сколько он стоит теперь?

«За рулем» протестировал кросс-универсал Subaru Outback 2024 по цене от 6,9 млн

Новые автомобили Subaru до сих пор можно купить в России. В частности, универсал Outback. Почти три года назад коллега Саша Виноградов тестировал его на дорогах Алтая. С тех пор глобально модель не изменилась.

Сейчас мы взяли ее на тест не как новинку, а для восстановления собственных ощущений. Идущие непрерывным потоком китайские премьеры мы, конечно, хвалим за постоянный и очевидный прогресс. Однако сравнить с новыми автомобилями из других стран фактически не можем. Вот Subaru нам и покажет, до чего реально доросли машины из КНР.

Про мотор

Огромный универсал – и всего 188 «атмосферных» сил. Не маловато?

Во‑первых, некоторые сразу увидят преимущество в отсутствии турбонаддува – в разрезе долгосрочной эксплуатации это плюс к надежности. А «китайцы» без турбо – это только самые дешевые и примитивные модели.

На наклейках под капотом есть надписи на русском языке. Хотя понятно, что специально для нашего рынка сейчас машины в Японии не собирают. Расход для атмосферника на большой машине вышел приемлемый: в пределах 9 л/100 км по трассе и 11,3 л/100 км в смешанном цикле.

Во‑вторых, не маловато. Ведь всё дело в том, как машина настроена. В Subaru двигатель и вариатор подружены идеально: пускай нет взрывной динамики, зато ускорение линейное и начинается сразу вслед за нажатием на газ. Паспортные показатели максималки и разгона до 100 км/ч Outback на дороге подтверждает. В Китае так не умеют наладить даже конструктивно скорострельный робот. А с вариатором удовольствие от вождения китайских машин вообще уходит в минус.

Как едет?

Оппозитная «четверка» неожиданно порадовала звуком – на высоких оборотах есть в нем что-то цепляющее. Ничего нежеланного из шумов в салон не прорывается, шины тоже «приглушены» до вполне премиального уровня.

Эргономика – без промахов. Всё необходимое управляется или физическими кнопками, или сенсорными, но постоянно отображающимися на тачскрине. Единственное решение, ­требующее недолгой привычки, – нефиксиру­емый рычаг поворотников.

Как же не хватает сейчас аналоговых приборов! Читаются идеально.

Педаль тормоза – вообще без «холостого» хода. Дисковые вентилируемые тормоза на всех четырех колесах отзываются мгновенно.

Но самое большое удовольствие Outback доставляет управляемостью и подвеской. От машины с честным клиренсом больше 210 мм не ожидаешь столь быстрой реакции на руль с почти полным отсутствием кренов. Даже с заведомым перебором скорости Subaru невозмутимо прописывает виражи.

Что под колесами – неважно. Подвеска переварит всё, а шины размерности 225/60 R18 позволяют не опасаться повредить диски. Куда там «китайцам»: попробуешь так же – скорее всего, поседеешь в первом же повороте, если вообще не улетишь с дороги.

Сиденья могут быть отделаны водооталкивающей экокожей или дорогой наппой. Из восьми подушек безопасности есть одна необычная. Небольшая, встроенная в подушку правого переднего сиденья, она помогает удержать пассажира в правильном положении при ДТП. Сзади очень просторно. То, что это не кроссовер, а легковой универсал, выдает высокий центральный тоннель. Зимний пакет дотянулся и сюда: обогреваются все сиденья, руль и лобовое стекло в нижней части.

Про электронику

Фирменный комплекс активной безопасности EyeSight работает без радара, опираясь только на камеры за ветровым стеклом. Пожалуй, Subaru добилась лучших в мире способностей для подобных систем. EyeSight совершенствуется практически каждый год. Расширяется набор распознаваемых объектов, увеличивается угол обзора, добавляются новые функции. Например, система контроля полосы умеет работать и без разметки, ориентируясь по траектории едущей впереди машины.

Багажник изобилует удобными мелочами.

Одних только такелажных петель восемь штук. Запаска – полноценное 17‑дюймовое колесо. Но формально это докатка, так как обут Outback в «восемнадцатые» шины.

Особенно понравилась интеллигентная работа функции слежения за водителем. Если отвлекаешься от дороги, Subaru привлекает твое внимание неназойливым, но четко слышимым писком. Так куда лучше, чем неграмотными фразами с жутким акцентом, как практикуют некоторые китайские бренды.

Сколько стоит?

Subaru Outback. Цена в России от 6 900 000 ₽

Автомобили Subaru и в прежние времена стоили в России дороже конкурентов. Outback в 2021 году оценили под 4 млн рублей. Сейчас за тестовую машину ­просят 7,1 миллиона.

Огромный 300‑сильный рамник Tank 500 можно купить дешевле. Но и удовольствие от вождения будет несравнимо. А оно теперь относится к исчеза­ющим ценностям. Хотя фирме Subaru пора бы избавиться от потолочных плафонов родом из 90‑х годов и добавить рулю ­обогрев по всей его окружности.

Outback можно купить с черным внешним декором. Выделяются только вставки цвета лайма на рейлингах и задних дверях.

«Ламповый», с отличной управляемостью, ­подвеской и настройкой ассистентов водителя Очень дорогой, некоторые мелочи архаичны

Subaru Outback

Длина / ширина / высота / база 4870 / 1875 / 1670 / 2745 мм

4870 / 1875 / 1670 / 2745 мм Объем багажника / со сложенными сиденьями 522 / 1797 л

522 / 1797 л Снаряженная / полная масса 1753 / 2200 кг

1753 / 2200 кг Двигатель бензиновый, О4, 16 клапанов, 2498 см³; 138 кВт / 188 л. с. при 5800 об/мин; 245 Н·м при 3400–4600 об/мин

бензиновый, О4, 16 клапанов, 2498 см³; 138 кВт / 188 л. с. при 5800 об/мин; 245 Н·м при 3400–4600 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,6

9,6 Максимальная скорость 206 км/ч

206 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 63 л

АИ‑95 / 63 л Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 9,3 / 6,2 / 7,3 л / 100 км

9,3 / 6,2 / 7,3 л / 100 км Трансмиссия полный привод; CVT