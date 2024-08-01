Конкурс с призом! – задачка про блуждающую цепь

За ответ на задачу № 192 «Зимой и летом» из мартовского номера «За рулем» Марсель Сафиуллин из г. Нижнекамска получает мощный аккумуляторный пылесос, предоставленный компанией Greenworks. А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 195

Блуждающая цепь

– Капиталисты совсем совесть потеряли – сетовал Степаныч во время гаражных посиделок. – Ладно, цепи ГРМ у моторов ходят намного меньше, чем сам агрегат, так они еще и переместили их с передка к задней части двигателя, в район маховика. И всё это –чтобы денег больше с автовладельца содрать при замене!

Прав ли Степаныч и почему используется такое решение?

Короткие ответы не раcсматри­ваются. Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2024 г. по адресу: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected].

Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного в мартовском номере журнала «За рулем»

Какой уровень топлива должен быть в баке авто?

В задаче читателям нужно было рассказать, прав или нет Иваныч, который сетовал, что уровень топлива в баке его автомобиля нужно держать не меньше чем на середине не только зимой, но и летом. Ведь, вроде бы, раньше такого требования не было.

Множество читателей ответили, что полный бак летом позволит лучше охлаждаться бензонасосу. Но бензонасос у современных автомобилей располагается не просто в баке, а в пластмассовом стакане, который плотно прилегает ко дну бензобака и имеет заборное отверстие, совмещенное с эжектором. Эжектор, используя струю из обратки, засасывает топливо даже при очень низком уровне и обеспечивает наполнение стакана. Поэтому стакан всегда заполнен доверху и рассуждения о необходимости держать бак полным для охлаждения насоса не имеют под собой оснований.

Стакан с подкачивающим насосом всегда заполнен топливом.

Другое дело – зимой, когда в большом свободном объеме бака находится влажный воздух, конденсат из которого выпадает на стенках. Влага вызывает коррозию стальных баков, дорогостоящих элементов топливной аппаратуры и попросту может замерзнуть.

Так что зимой лучше держать бак полным, а летом не обязательно. Но у всех ли автомобилей?

Победитель нашего конкурса поднял вопрос о дизельных автомобилях. В них, начиная с самых ранних конструкций, часть топлива из топливного насоса высокого давления (ТНВД) и из форсунок сливалась обратно в бак. Зимой «обратка» играет сугубо положительную роль, не допуская даже в лютые морозы ­переохлаждения топлива в баке.

Нынче все дизельные автомобили имеют моторы с системой питания Common Rail. То есть в баке стоит топливоподкачивающий насос, практически такой же, как у бензиновых моделей. На двигателе установлен ТНВД, обычно с приводом от распредвала, который повышает давление топлива до рабочей величины (может достигать 2500 бар) и через рампу отправляет его на форсунки.

Температура дизтоплива, находящегося в самой горячей части двигателя, сильно повышается. Чувствительность системы к температуре топлива привела к тому, что на современных дизелях устанавливается датчик температуры топлива. Учитывая его показания, электронный блок корректирует подачу топлива.

Но никакая электроника не может повлиять на снижение смазывающей способности дизельного топлива с ростом температуры. Избыток топлива из насоса и форсунок отправляется обратно в бак. А если топлива в баке мало, то оно, не успев охладиться, уже горячим возвращается к ТНВД. И все высоконагруженные трущиеся поверхности насоса, которые топливо должно смазывать и охлаждать, могут быть задраны.

Поэтому жарким летом весьма желательно держать бак наполненным дизтопливом не менее чем наполовину. Это продлит жизнь топливной аппаратуре.





Задранные детали ТНВД.

На небрендовых заправках встречается топливо и с невысокой смазывающей способностью. В таких условиях желательно использовать присадку для ­улучшения его смазывающих свойств и держать бак полным.

Марселя Сафиуллина поздравляем с победой.

Сравнительный тест электробензонасосов вы найдете по этой ссылке.