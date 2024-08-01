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Конкурс с призом! – задачка про блуждающую цепь

За ответ на задачу № 192 «Зимой и летом» из мартовского номера «За рулем» Марсель Сафиуллин из г. Нижнекамска получает мощный аккумуляторный пылесос, предоставленный компанией Greenworks. А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 195

Блуждающая цепь

– Капиталисты совсем совесть потеряли – сетовал Степаныч во время гаражных посиделок. – Ладно, цепи ГРМ у моторов ходят намного меньше, чем сам агрегат, так они еще и переместили их с передка к задней части двигателя, в район маховика. И всё это –чтобы денег больше с автовладельца содрать при замене!

Прав ли Степаныч и почему используется такое решение?

Короткие ответы не раcсматри­ваются. Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2024 г. по адресу: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected].

Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

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Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного в мартовском номере журнала «За рулем»

Какой уровень топлива должен быть в баке авто?

Конкурс с призом! – задачка про полупустой бензобак

В задаче читателям нужно было рассказать, прав или нет Иваныч, который сетовал, что уровень топлива в баке его автомобиля нужно держать не меньше чем на середине не только зимой, но и летом. Ведь, вроде бы, раньше такого требования не было.

Множество читателей ответили, что полный бак летом позволит лучше охлаждаться бензонасосу. Но бензонасос у современных автомобилей располагается не просто в баке, а в пластмассовом стакане, который плотно прилегает ко дну бензобака и имеет заборное отверстие, совмещенное с эжектором. Эжектор, используя струю из обратки, засасывает топливо даже при очень низком уровне и обеспечивает наполнение стакана. Поэтому стакан всегда заполнен доверху и рассуждения о необходимости держать бак полным для охлаждения насоса не имеют под собой оснований.

Стакан с подкачивающим насосом всегда заполнен топливом.
Стакан с подкачивающим насосом всегда заполнен топливом.

Другое дело – зимой, когда в большом свободном объеме бака находится влажный воздух, конденсат из которого выпадает на стенках. Влага вызывает коррозию стальных баков, дорогостоящих элементов топливной аппаратуры и попросту может замерзнуть.

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Так что зимой лучше держать бак полным, а летом не обязательно. Но у всех ли автомобилей?

Победитель нашего конкурса поднял вопрос о дизельных автомобилях. В них, начиная с самых ранних конструкций, часть топлива из топливного насоса высокого давления (ТНВД) и из форсунок сливалась обратно в бак. Зимой «обратка» играет сугубо положительную роль, не допуская даже в лютые морозы ­переохлаждения топлива в баке.

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Нынче все дизельные автомобили имеют моторы с системой питания Common Rail. То есть в баке стоит топливоподкачивающий насос, практически такой же, как у бензиновых моделей. На двигателе установлен ТНВД, обычно с приводом от распредвала, который повышает давление топлива до рабочей величины (может достигать 2500 бар) и через рампу отправляет его на форсунки.

Температура дизтоплива, находящегося в самой горячей части двигателя, сильно повышается. Чувствительность системы к температуре топлива привела к тому, что на современных дизелях устанавливается датчик температуры топлива. Учитывая его показания, электронный блок корректирует подачу топлива.

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Но никакая электроника не может повлиять на снижение смазывающей способности дизельного топлива с ростом температуры. Избыток топлива из насоса и форсунок отправляется обратно в бак. А если топлива в баке мало, то оно, не успев охладиться, уже горячим возвращается к ТНВД. И все высоконагруженные трущиеся поверхности насоса, которые топливо должно смазывать и охлаждать, могут быть задраны.

Поэтому жарким летом весьма желательно держать бак наполненным дизтопливом не менее чем наполовину. Это продлит жизнь топливной аппаратуре.


Задранные детали ТНВД.
Задранные детали ТНВД.

На небрендовых заправках встречается топливо и с невысокой смазывающей способностью. В таких условиях желательно использовать присадку для ­улучшения его смазывающих свойств и держать бак полным.

Марселя Сафиуллина поздравляем с победой.

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Ревин Алексей
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 5
01.08.2024
Фото:«За рулем»
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