Конкурс с призом! – задачка про полупустой бензобак

За ответ на задачу № 189 «Не надо мне 1.6» из декабрьского выпуска «За рулем» за 2023 год Сергей Рыбкин из Москвы получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme Flow. А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 192

Зимой и летом

«То, что зимой лучше держать бак полным – знаю давно! – делится с коллегами Иваныч. – Но чтобы летом… А ведь говорят, что на моей новой машине должно быть не меньше полбака и в теплую погоду, чтобы она подольше служила».

Действительно ли это актуально и почему?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 апреля 2024 г. по адресу: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного в сентябрьском номере журнала «За рулем»

В задаче читателям было предложено рассказать о преимуществах и недостатках увеличения рабочего объема с 1,4 до 1,6 литра при капремонте двигателя автомобиля Hyundai Solaris.

Подробно и обоснованно всё описал победитель нашего конкурса.

Многие автолюбители хотели бы увеличить мощность двигателя, особенно если это можно сделать малой кровью. Стоит, однако, задуматься, не скажется ли это на других показателях, в частности, на ресурсе мотора?

Двигатели G4FA (1,4 л) и G4FС (1,6 л), которые устанавливались на Hyundai Solaris, практически идентичны. Различия между ними заключаются в длине шатунов и геометрии коленчатого вала, за счет чего и получается разница в рабочем объеме. Можно заменить соответствующие детали и фактически сделать из одного двигателя другой. Особенно заманчиво совместить данную процедуру с капремонтом – большая мощность двигателя прибудет как бы в виде бонуса.

Кривошипно-шатунный механизм: P – сила давления газов на поршень; F – сила, действующая по оси шатуна; N – сила давления поршня на стенку цилиндра; Т – сила, создающая крутящий момент; В – сила, воспринимаемая коренными подшипниками; R – радиус кривошипа; S – длина шатуна.

Чтобы ответить на вопрос, нужно ли это делать, воспользуемся одной не очень очевидной характеристикой двигателя. Отличия двух двигателей заключаются лишь в размерах некоторых деталей, поэтому мы будем смотреть на соотношение R/S – «rod length to stroke ratio», то есть отношение длины шатуна к величине хода поршня. Некоторые источники считают наилучшим соотношение R/S=1,75.

Посмотрим, что у нас.

Двигатель G4FA (1,4 л): R/S=137,1/74,49 мм=1,84

R/S=137,1/74,49 мм=1,84 Двигатель G4FC (1,6 л): R/S=132/85,44 мм=1,54

Получается, что двигатель 1.4 ближе к «идеалу», но главное, что у него соотношение R/S завышено относительно отправной точки, а у 1.6 – занижено.

Малая величина R/S означает, что более короткий шатун при вращении коленвала будет отклоняться на больший угол, что приведет к увеличению момента действующей на него силы (крутящий момент двигателя 1,6 действительно выше и достигается при более низких оборотах).

Это в свою очередь ведет к увеличению нагрузки на шатун, что делает разрушение самой детали или ее подшипников более вероятным. Также больший максимальный угол наклона шатуна приводит к возрастанию силы, действующей на поршень в горизонтальной плоскости. Эта сила вызывает увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большую нагрузку на поршни и кольца, рост рабочей температуры вследствие повышенного трения, что приводит к более быстрому износу стенок блока цилиндров, колец и ухудшению условий смазки.

Еще один негативный фактор заключается в том, что более короткий шатун, движущийся при этом по более длинному пути (из-за большего хода поршня), также увеличивает скорость движения поршня, что негативно влияет на блок цилиндров.

Итак, Анатолий вполне резонно решил при капремонте двигателя оставить всё по-прежнему, ведь за увеличение рабочего объема и мощности действительно пришлось бы заплатить некоторым снижением ресурса. Не надо сбрасывать со счетов и стоимость дополнительных деталей.

Сергея Рыбкина поздравляем с победой.