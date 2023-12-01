#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Конкурс с призом! – задачка про Солярис и прибавку мощности
Конкурс с призом! – задачка про Солярис и прибавку мощности
«За рулем» предлагает ответить на вопрос по...
Началось: производитель из Китая объявил рекордные скидки на автомобили в декабре
Началось: производитель из Китая объявил рекордные скидки на автомобили в декабре
Changan обещает до 220 тысяч рублей скидок в...
Вот что нужно проверить в автомобиле, если печка перестала греть
Вот что нужно проверить в автомобиле, если печка перестала греть
Эксперт Рузанов объяснил, как быстро найти...

Конкурс с призом! – задачка про Солярис и прибавку мощности

«За рулем» предлагает ответить на вопрос по устройству авто и получить приз

За ответ на задачу № 186 «Расчетный отказ?» из сентябрьского выпуска «За рулем» Илья Фурс из Республики Беларусь получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme Flow.

Как «прикурить» и не навредить – 6 предостережений водителям

ЗАДАЧА № 189

Не надо мне 1.6

Анатолий делится с коллегами: «Отдавал я свой Hyundai Solaris на капиталку двигателя. Десять лет машине – пора. Но от предложения сделать из мотора 1.4 более мощный 1.6 отказался. Считаю, что при родном литраже мотор долговечнее».

Кто сможет перечислить больше факторов, подтверждающих или опровергающих мнение хозяина Соляриса?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 января 2024 г. по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ ­быстрой связи.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного в сентябрьском номере журнала «За рулем»

Что и когда замерзает в автомобиле – отвечают эксперты и автопроизводители

В очередном задании читателям предлагалось определить, что же случилось с Chevrolet Lacetti, когда при выезде на оживленную улицу машина потеряла ход, а затем не могла перемещаться даже на буксире. В качестве подсказки было описано удивление водителя, заглянувшего под капот и увидевшего сломанной довольно массивную деталь.

Среди массы пришедших писем, в которых читатели ограничились одной фразой, мы выделили правильный и полный ответ ­победителя.

В Chevrolet Lacetti Николаича произошла поломка вала правого привода. Lacetti – автомобиль переднеприводный, с поперечным расположением двигателя и коробки передач. Мотор располагается перед передним пассажиром, а коробка передач – перед водителем. При такой компоновке силового агрегата правый привод длиннее левого. Поэтому на правую полуось Lacetti крепят резиновый динамический демпфер для компенсации колебаний, возника­ющих при вращении привода.

Приводные валы Chevrolet Lacetti: демпфер крепится двумя хомутами.
Приводные валы Chevrolet Lacetti: демпфер крепится двумя хомутами.

Chevrolet Lacetti на вторичке: полный список проблем

Принцип его работы основан на исключении возникновения резонанса путем сдвига рабочей частоты колебательной системы за счет добавления массы. Резонанс приводит к возникновению сильных вибраций, снижающих срок службы деталей и узлов системы, а также вызывает дискомфорт при движении автомобиля.

При резонансных колебаниях прежде всего страдают внутренний и наружный шарниры привода. Больше достается внутреннему шарниру – ситуацию усугубляет не слишком жесткая (с небольшим люфтом) посадка корпуса шарнира в коробке передач. А люфты, растущие по мере износа, увеличивают возможность возникновения нерасчетных колебаний.

Демпфер вала привода из двух частей – такой легче снять и нанести антикор.
Демпфер вала привода из двух частей – такой легче снять и нанести антикор.

Зимнее моторное масло существует – как распознать, какое заливать?

Почему сломался вал? В зазор между демпфером и валом при эксплу­атации попадают влага, соль, дорожные реагенты. Всё это вызывает коррозию и постепенное разрушение стального вала. Надо помнить, что момент сопротивления вала, работающего на кручение, зависит от его диаметра в третьей степени. Поэтому при небольших размерах валов уменьшение диаметра за счет коррозии всего на 3 мм снижает прочность примерно на треть. Стоит периодически контролировать состояние вала под демпфером и защищать его от коррозии.

В коробке передач Chevrolet Lacetti отсутствует механизм блокировки дифференциала, поэтому при поломке одной из полуосей автомобиль останавливается. А еще его нельзя буксировать – обломок вала цепляется за детали, расположенные в моторном отсеке.

Демпферы колебаний тормозных механизмов встречаются, например, на Chevrolet Cruze.
Демпферы колебаний тормозных механизмов встречаются, например, на Chevrolet Cruze.

14 вещей, которые зимой должны быть в каждом багажнике

Известны случаи возникновения коррозии с последующим разрушением полуосей под наклейкой от производителя детали. Поэтому после покупки нового привода рекомендуется удалить все наклейки перед установкой на автомобиль. А вот демпфер удалять всё же не стоит.

Демпфер колебаний, размещенный на приводе, – далеко не единственный в автомобиле. У большинства моторов шкив коленвала представляет собой демпфер (гаситель) крутильных колебаний. Демпфирующие массы часто устанавливают на элементах подвески, кузова и даже тормозной системы.


Илью Фурса поздравляем с победой и дарим от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme Flow!

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогли нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 4
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0