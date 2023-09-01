Конкурс с призом: задачка про расчетный отказ

За ответ на задачу № 183 «Пуля с проводками» из июньского выпуска «За рулем» Алексей Оранский из г. Бугульма получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme Flow. А теперь – новое задание.

ЗАДАЧА № 186

Расчетный отказ?

Рассказывает Николаич коллегам: «Я на своем Chevrolet Lacetti едва не убился вчера. Машинка, конечно, не новая, но чтобы такое сломалось… Выезжаю из проезда на оживленную улицу, и вдруг машина останавливается, хотя мотор работает. Хорошо, запас расстояния был – успели все оттормозиться. А я из машины вылез, капот открыл, да так и обомлел. Сломалась очень прочная деталь. И, главное, машину теперь и буксировать нельзя».

Что случилось с автомобилем, в чем причина поломки и зачем используется устройство, которое эту поломку спровоцировало?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 октября 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 июня 2023 года.

В задаче читателям предлагалось рассказать, что за странное устройство Васильич увидел в модуле бензонасоса Матиза, а также описать разные необычные датчики уровня, используемые в автомобилях. Вот самый полный и правильный ответ.

Устройство, напоминающее по форме пулю и закрепленное на топливном модуле Матиза в нижней части – это термисторный датчик резервного остатка топлива. Такой применяется на многих азиатских автомобилях.

Датчик резервного уровня топлива Daewoo Matiz.

Термистор имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления. То есть когда «пуля» погружена в бензин, сопротивление холодного датчика велико, и контрольная лампа не горит. Когда уровень падает, датчик нагревается, так как бензин перестает омывать и охлаждать его. Сопротивление уменьшается и лампа загорается.

Другим важным – уже для дизельных двигателей – будет датчик уровня воды в корпусе топливного фильтра. Здесь конструкция основана на том, что электропроводность воды намного выше, чем у дизельного топлива. Как только сопротивление электрической цепи резко уменьшается при прохождении тока через воду, в комбинации приборов загорается лампа. Воду из фильтра следует слить во избежание коррозии топливной аппаратуры и замерзания зимой.

Но наибольшее разнообразие конструкций используется для определения уровня моторного масла в двигателях. Самым простым датчиком является тепловой. Под действием электрического тока проволока, полностью погруженная в масло, нагревается до температуры более высокой, чем у масла. Затем проволока остывает, а по времени, уходящем на это, рассчитывается количество масла. Много масла – быстрее охлаждение.

Схема датчика уровня и качества моторного масла BMW: 1 – корпус; 2 – наружная трубка; 3 – внутренняя трубка; 4 – масло; 5 – датчик температуры; 6 – датчик уровня; 7 – датчик состояния.

Электротермический датчик основан на изменении сопротивления проволоки, частично погруженной в масло. Чем больше погружена проволока и чем больше масла – тем ниже сопротивление.

Интереснее ультразвуковой датчик, который обрабатывает ультразвуковые импульсы, отраженные от поверхности масла. Время прохождения прямого и отраженного сигнала измеряется – и чем оно больше, тем ниже уровень. Такие датчики позволяют осуществлять графическую индикацию уровня масла на дисплее в комбинации приборов.

Дальше всех пошла компания BMW, использующая датчик уровня и состояния масла конденсаторного типа. Датчик состоит из двух конденсаторов, поверхности которых омывает масло. Один конденсатор определяет уровень масла по изменению емкости – за счет изменения площади контакта с маслом. Другой, тоже по изменению емкости, оценивает старение масла, выражающееся в изменении вязкости и диэлектрической проницаемости.

Несмотря на разнообразие и надежность датчиков уровня масла, стоит иногда контролировать масло по старинке, маслоизмерительным щупом. Там, где он еще остался!

Алексея Оранского поздравляем с победой!

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