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Конкурс с призом: задачка про расчетный отказ

За ответ на задачу № 183 «Пуля с проводками» из июньского выпуска «За рулем» Алексей Оранский из г. Бугульма получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme Flow. А теперь – новое задание.

ЗАДАЧА № 186

Расчетный отказ?

Рассказывает Николаич коллегам: «Я на своем Chevrolet Lacetti едва не убился вчера. Машинка, конечно, не новая, но чтобы такое сломалось… Выезжаю из проезда на оживленную улицу, и вдруг машина останавливается, хотя мотор работает. Хорошо, запас расстояния был – успели все оттормозиться. А я из машины вылез, капот открыл, да так и обомлел. Сломалась очень прочная деталь. И, главное, машину теперь и буксировать нельзя».

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Что случилось с автомобилем, в чем причина поломки и зачем используется устройство, которое эту поломку спровоцировало?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 октября 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

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Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 июня 2023 года.

Конкурс с призом! – задача про пулю с проводками

В задаче читателям предлагалось рассказать, что за странное устройство Васильич увидел в модуле бензонасоса Матиза, а также описать разные необычные датчики уровня, используемые в автомобилях. Вот самый полный и правильный ответ.

Устройство, напоминающее по форме пулю и закрепленное на топливном модуле Матиза в нижней части – это термисторный датчик резервного остатка топлива. Такой применяется на многих азиатских автомобилях.

Датчик резервного уровня топлива Daewoo Matiz.
Датчик резервного уровня топлива Daewoo Matiz.

Термистор имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления. То есть когда «пуля» погружена в бензин, сопротивление холодного датчика велико, и контрольная лампа не горит. Когда уровень падает, датчик нагревается, так как бензин перестает омывать и охлаждать его. Сопротивление уменьшается и лампа загорается.

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Другим важным – уже для дизельных двигателей – будет датчик уровня воды в корпусе топливного фильтра. Здесь конструкция основана на том, что электропроводность воды намного выше, чем у дизельного топлива. Как только сопротивление электрической цепи резко уменьшается при прохождении тока через воду, в комбинации приборов загорается лампа. Воду из фильтра следует слить во избежание коррозии топливной аппаратуры и замерзания зимой.

Но наибольшее разнообразие конструкций используется для определения уровня моторного масла в двигателях. Самым простым датчиком является тепловой. Под действием электрического тока проволока, полностью погруженная в масло, нагревается до температуры более высокой, чем у масла. Затем проволока остывает, а по времени, уходящем на это, рассчитывается количество масла. Много масла – быстрее охлаждение.

Схема датчика уровня и качества моторного масла BMW: 1 – корпус; 2 – наружная трубка; 3 – внутренняя трубка; 4 – масло; 5 – датчик температуры; 6 – датчик уровня; 7 – датчик состояния.
Схема датчика уровня и качества моторного масла BMW: 1 – корпус; 2 – наружная трубка; 3 – внутренняя трубка; 4 – масло; 5 – датчик температуры; 6 – датчик уровня; 7 – датчик состояния.

Электротермический датчик основан на изменении сопротивления проволоки, частично погруженной в масло. Чем больше погружена проволока и чем больше масла – тем ниже сопротивление.

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Интереснее ультразвуковой датчик, который обрабатывает ультразвуковые импульсы, отраженные от поверхности масла. Время прохождения прямого и отраженного сигнала измеряется – и чем оно больше, тем ниже уровень. Такие датчики позволяют осуществлять графическую индикацию уровня масла на дисплее в комбинации приборов.

Дальше всех пошла компания BMW, использующая датчик уровня и состояния масла конденсаторного типа. Датчик состоит из двух конденсаторов, поверхности которых омывает масло. Один конденсатор определяет уровень масла по изменению емкости – за счет изменения площади контакта с маслом. Другой, тоже по изменению емкости, оценивает старение масла, выражающееся в изменении вязкости и диэлектрической проницаемости.

Несмотря на разнообразие и надежность датчиков уровня масла, стоит иногда контролировать масло по старинке, маслоизмерительным щупом. Там, где он еще остался!

Алексея Оранского поздравляем с победой!

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Датчик резервного уровня топлива Daewoo Matiz.
Схема датчика уровня и качества моторного масла BMW: 1 – корпус; 2 – наружная трубка; 3 – внутренняя трубка; 4 – масло; 5 – датчик температуры; 6 – датчик уровня; 7 – датчик состояния.

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За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
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