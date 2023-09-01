Конкурс с призом: задачка про расчетный отказ
ЗАДАЧА № 186
Расчетный отказ?
Рассказывает Николаич коллегам: «Я на своем Chevrolet Lacetti едва не убился вчера. Машинка, конечно, не новая, но чтобы такое сломалось… Выезжаю из проезда на оживленную улицу, и вдруг машина останавливается, хотя мотор работает. Хорошо, запас расстояния был – успели все оттормозиться. А я из машины вылез, капот открыл, да так и обомлел. Сломалась очень прочная деталь. И, главное, машину теперь и буксировать нельзя».
Что случилось с автомобилем, в чем причина поломки и зачем используется устройство, которое эту поломку спровоцировало?
Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 октября 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 июня 2023 года.
В задаче читателям предлагалось рассказать, что за странное устройство Васильич увидел в модуле бензонасоса Матиза, а также описать разные необычные датчики уровня, используемые в автомобилях. Вот самый полный и правильный ответ.
Устройство, напоминающее по форме пулю и закрепленное на топливном модуле Матиза в нижней части – это термисторный датчик резервного остатка топлива. Такой применяется на многих азиатских автомобилях.
Термистор имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления. То есть когда «пуля» погружена в бензин, сопротивление холодного датчика велико, и контрольная лампа не горит. Когда уровень падает, датчик нагревается, так как бензин перестает омывать и охлаждать его. Сопротивление уменьшается и лампа загорается.
Другим важным – уже для дизельных двигателей – будет датчик уровня воды в корпусе топливного фильтра. Здесь конструкция основана на том, что электропроводность воды намного выше, чем у дизельного топлива. Как только сопротивление электрической цепи резко уменьшается при прохождении тока через воду, в комбинации приборов загорается лампа. Воду из фильтра следует слить во избежание коррозии топливной аппаратуры и замерзания зимой.
Но наибольшее разнообразие конструкций используется для определения уровня моторного масла в двигателях. Самым простым датчиком является тепловой. Под действием электрического тока проволока, полностью погруженная в масло, нагревается до температуры более высокой, чем у масла. Затем проволока остывает, а по времени, уходящем на это, рассчитывается количество масла. Много масла – быстрее охлаждение.
Электротермический датчик основан на изменении сопротивления проволоки, частично погруженной в масло. Чем больше погружена проволока и чем больше масла – тем ниже сопротивление.
Интереснее ультразвуковой датчик, который обрабатывает ультразвуковые импульсы, отраженные от поверхности масла. Время прохождения прямого и отраженного сигнала измеряется – и чем оно больше, тем ниже уровень. Такие датчики позволяют осуществлять графическую индикацию уровня масла на дисплее в комбинации приборов.
Дальше всех пошла компания BMW, использующая датчик уровня и состояния масла конденсаторного типа. Датчик состоит из двух конденсаторов, поверхности которых омывает масло. Один конденсатор определяет уровень масла по изменению емкости – за счет изменения площади контакта с маслом. Другой, тоже по изменению емкости, оценивает старение масла, выражающееся в изменении вязкости и диэлектрической проницаемости.
Несмотря на разнообразие и надежность датчиков уровня масла, стоит иногда контролировать масло по старинке, маслоизмерительным щупом. Там, где он еще остался!
Алексея Оранского поздравляем с победой!
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