Можно ли зарядить аккумулятор на холостом ходу – проверили

«За рулем» рассказал о нюансах зарядки АКБ современных машин от генераторов

Хорошо известно, что «прикуривание» машины позволяет пустить уснувший мотор, но не обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. Она как была разряженной, так и останется – для полной зарядки ей требуется определенное время.

Основных вариантов для подзарядки два. Первый – это добраться до пункта назначения, где и подключить АКБ к зарядному устройству. Второй – подзарядить батарею на ходу от штатного генератора. Для этого во все времена рекомендовали выбраться куда-то на трассу, где и прокатиться на повышенных оборотах, раскрутив генератор как следует, чтобы его ток при этом возрос и ускорил зарядку.

Но так ли справедлив последний совет, как кажется? Разбираемся.

Генераторы старых и современных автомобилей

Еще полвека назад все специалисты утверждали, что нормальный заряд АКБ возможен только при езде со скоростью более 60 км/ч на повышенных оборотах, по ровной дороге и без излишней нагрузки. Логично: при низкой частоте вращения коленвала генератор не выдаст необходимую энергию, а потому батарея будет только разряжаться. Отдельно утверждалось, что это особенно актуально в холодное время года.

Действительно, на автомобилях той эпохи так называемый энергетический баланс оставлял желать лучшего. Мы в свое время неоднократно убеждались в этом, замеряя зарядный ток на таких автомобилях прошлого века, как ВАЗ-2104 и ГАЗ-3110.

На Волге ситуация была относительно приемлемой: даже при включенном дальнем свете фар генератор продолжал снабжать батарею зарядным током, пусть и небольшим – всего 0,6А. А вот «четверка» тогда имела откровенно бледный вид: даже ближний свет фар загнал стрелку редакционного амперметра на отметку «минус 3 А». Включение дальнего света и обогрева заднего стекла отбросило ее на «минус 12 А», вентилятор и стеклоочистители увеличили «расходы» до 15 А, а нажатие тормозной педали округлило показания до «минус 18 А».

На редакционном Ларгусе генератор нормально заряжает аккумулятор даже при минимальных оборотах холостого хода.

На машинах прошлого века со слабыми генераторами действительно приходится давать им возможность «покрутиться». Однако любые современные автомобили в этом плане гораздо практичнее. Если не брать в расчет какие-то прожорливые нештатные аудиосистемы, способные перегрузить любой мыслимый источник питания, то их мощные генераторы вкупе с правильно подобранными передаточными отношениями привода обеспечивают нормальное питание всех штатных энергопотребителей.

При таком напряжении после пуска с помощью бустера АКБ остается разряженной – ей срочно необходим заряд.

Прямая передача

Зачем нужна прямая передача для генератора? Напряжение АКБ в неподключенном состоянии – примерно 12,6 В. Если генератор обеспечивает превышение этого напряжения при работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода, то АКБ заряжается. Но при этом в сети не бывает ни 20 В, ни 30 В – в лучшем случае 14 с хвостиком. За этим следит реле-регулятор.

Поэтому заряд АКБ всегда осуществляется при постоянном напряжении. Величина тока зависит от степени разряженности батареи. Но от скорости движения машины этот процесс сегодня практически не зависит. В предельных оборотах генератора необходимости тоже нет: 14 вольт он выдаст всегда.

Работа генератора зимой

Время года не имеет отношения к данной проблеме. Влияние зимы сводится к тому, что на морозе батарея теряет возможность принимать заряд с прежней скоростью, а потому зарядка затягивается. Но и в этом случае езда на большой скорости по автобану проблему не решит. Батарея будет нормально заряжаться лишь после того, как согреется.

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