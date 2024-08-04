2 секунды до «сотни», разгон до 445 км/ч: представлен новый гиперкар

Bugatti Tourbillon – преемник супермощного Chiron

Гиперкар Bugatti Veyron с 2005 по 2015 выпущен тиражом всего 450 экземпляров. Его наследник Chiron оказался чуть популярнее: 500 машин с 2016 по 2024 год. Настало время и ему уступить место преемнику, которого окрестили Tourbillon. Название дали не в честь великих гонщиков прошлого. Турбийон – механизм в часах, который противодействует гравитации и повышает точность хода.

При беглом взгляде может показаться, что перед нами всего лишь рестайлинг Широна. Но нет: кузов полностью новый, просто в его дизайне очень ярко проступает наследственность.

Bugatti Tourbillon

Двигатель W16 8.0 с четырьмя турбинами заменен на абсолютно новый мотор V16. В нем на 300 «кубиков» больше, он может раскручиваться до 9000 об/мин и – что удивительно – лишен наддува! Исполинский объем позволил снять с атмосферника 1000 сил и 900 Н·м.

Ассистируют ему три электродвигателя отдачей по 340 л. с. каждый. Один встроен в 8‑ступенчатый преселективный робот и вместе с ДВС приводит задние колеса. Два оставшихся отвечают за передние колеса, каждый – за свое. Суммарная отдача силовой установки – 1800 «лошадей». Chiron имел 1600 сил.

Toubillon умеет притворяться «зеленым» и проезжает на электричестве из 25‑киловаттной батареи до 70 км.

Поразительно, что гибрид оказался легче чисто бензинового предшественника. Батарея и электромоторы в сумме тянут на 300 кг. Но почти столько же весили турбины Широна вкупе со сложнейшей системой охлаждения. А еще в новой модели облегчили отдельные элементы. Результат – 1995 кг снаряженной массы, что на символический килограмм меньше, чем весил Chiron.

Интерьер Bugatti Tourbillon

Chiron набирал 100 км/ч за 2,4 с, 200 км/ч – за 6,1, 400 км/ч – за 32,6, а в пределе разгонялся до 440 км/ч. Toubillon быстрее: ради этого всё и затевалось. Его результаты – 2,0 с, 5,0 с, 25 с и 445 км/ч соответственно.

Есть и другие особенности. Двери стали подъемными. Кресла не регулируются, но их сделают под конкретного заказчика. Полностью аналоговая комбинация приборов тянет на звание произведения искусства. Она закреплена на ступице руля.

Цена – от 3,6 млн евро. Сделать планируют всего 250 машин. Для сравнения: Veyron в 2005 году начинался с 1,1 млн, Chiron стоил от 2,4 млн.

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