3000 км с практичным семейным авто: первые впечатления
«За рулем» проводит длительный тест кроссовера Geely Okavango
Geely Okavango, 2.0T (200 л. с.), Р7, 2023 г. в.
- Изготовитель – Geely, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с июня 2024 года
- Пробег на момент отчета – 10 500 км
За первый месяц Okavango намотал по разным дорогам больше 3000 км. Расход топлива составил 9,8 л/100 км. Для семиместного автомобиля массой под две тонны и с 200‑сильным двигателем – хороший результат.
У Geely Monjaro, который до Okavango проходил у нас длительный тест, средний расход был выше на 1,5 литра – это при том, что Okavango больше и вместительнее. Вероятнее всего, экономии удалось достичь за счет иных настроек двигателя (его дефорсировали с 238 до 200 л. с.), установки роботизированной коробки вместо гидромеханического автомата и отказа от полного привода.
В городе Okavango потребляет 13–15 л/100 км, а на трассе можно добиться расхода ниже 8 л/100 км.
- Что показал длительный тест Geely Monjaro, узнайте тут.
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03.08.2024
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