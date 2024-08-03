3000 км с практичным семейным авто: первые впечатления

«За рулем» проводит длительный тест кроссовера Geely Okavango

Geely Okavango, 2.0T (200 л. с.), Р7, 2023 г. в.

Изготовител ь – Geely, Китай

ь – Geely, Китай Год выпуск а – 2023

а – 2023 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2024 года

– с июня 2024 года Пробег на момент отчета – 10 500 км

За первый месяц Okavango намотал по разным дорогам больше 3000 км. Расход топлива составил 9,8 л/100 км. Для семиместного автомобиля массой под две тонны и с 200‑сильным двигателем – хороший результат.

У Geely Monjaro, который до Okavango проходил у нас длительный тест, средний расход был выше на 1,5 литра – это при том, что Okavango больше и вместительнее. Вероятнее всего, экономии удалось достичь за счет иных настроек двигателя (его дефорсировали с 238 до 200 л. с.), установки роботизированной коробки вместо гидромеханического автомата и отказа от полного привода.

В городе Okavango потребляет 13–15 л/100 км, а на трассе можно добиться расхода ниже 8 л/100 км.

Что показал длительный тест Geely Monjaro, узнайте тут.