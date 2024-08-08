Последний шанс? Как взять выгодный автокредит летом 2024

«За рулем» выяснил, что ждет российский рынок автокредитования в 2024 году

Сегодня для многих россиян покупка автомобиля в кредит – это единственный способ обзавестись личным транспортом. Средняя цена нового автомобиля составляет 3,35 млн рублей, а машины с пробегом – 1,35 млн (данные на 1 июня 2024 года), поэтому накопить на автомобиль большинству людей практически невозможно.

С июля купить машину в кредит стало сложнее. Но не всем. Центробанк ужесточил требования к выдаче кредитов закредитованным заемщикам. Теперь банки не смогут одобрять займы клиентам с долговой нагрузкой свыше 50% от их доходов.

Что теперь изменится для заемщиков? От чего зависит средняя ставка по кредиту в конкретном банке? Что делать, если кредитная история уже подпорчена, а машину в кредит очень хочется?

Эти и другие не менее важные вопросы мы задали управляющему директору Совкомбанка Артему Языкову.

– Как бы Вы оценили текущее состояние рынка автокредитования? Какие факторы влияют на поведение потребителя?

– Рынок автокредитования находится в стадии активного роста последние полтора года. Во многом это связано с шоком предложения 2022 года, когда происходила не только существенная перестройка цепочек поставок машин в Россию, но и трансформация самого предложения: на место привычных европейских и корейских марок пришли менее известные азиатские. Как только ситуация с поставками стала налаживаться, мы увидели взрывной процесс ребрендинга дилерских центров и, как следствие, популяризации азиатских марок, что привело к удовлетворению отложенного спроса.

Более активному спросу на автомобили также способствует существенный рост зарплат населения, приблизительно на 18% год к году. Благодаря этому клиенты сейчас готовы внести бо́льшую первоначальную сумму, в том числе из-за достаточных накоплений.

При этом ежемесячный платеж получается приемлемым для бюджета семьи, в первую очередь, за счет сохранения и наращивания субсидированных производителями программ кредитования, в рамках которых сохраняется возможность покупки нового автомобиля по низким ставкам, несмотря на существенный рост ключевой ставки.

В сегменте автомобилей с пробегом ситуация несколько иная – основным драйвером роста является конечное предложение на привычные до 2022 года марки и модели, а также развитие федеральных программ, реализуемых крупными холдингами (например, Ключ Авто Финанс или Рольф Финанс) или отдельными федеральными проектами, такими как «Панго Карс», работающими по аналогии с автомобильными производителями.

При этом, с учетом последнего повышения ключевой ставки, мы все же ожидаем охлаждения рынка и перехода конечных клиентов от стратегии потребления к стратегии сбережения, в первую очередь как раз в сегменте автомобилей с пробегом.

– Первичный и вторичный рынок ведут себя по-разному. Можете назвать основные различия и тенденции?

– Как мы уже говорили, одним из основных различий между первичным и вторичным рынками является наличие массовых субсидируемых программ от производителей на первичном рынке, а также различных программ поддержки продаж новых автомобилей.

Высокие ставки на вторичном рынке, безусловно, являются сдерживающим фактором для потребителя. Проекты субсидирования ставок для машин с пробегом развиваются, но пока затрагивают лишь малую часть рынка, хоть и предлагают клиенту ставки в два раза ниже базовых или даже программы авторассрочки на автомобили с пробегом.

В целом первичный и вторичный рынки являются взаимосвязанными, а внешние шоки влияют на них в схожей степени.

– Какие кредитные программы сегодня пользуются наибольшим спросом у автолюбителей? В чем их особенности?

– Наибольшим спросом пользуются совместные программы с автопроизводителями, предоставляющие сниженные процентные ставки по кредиту. Зачастую сейчас новый автомобиль возможно приобрести по ставке ниже 10% на довольно длительный срок, что делает из фактически пассива (автомобиль всегда считался пассивом) актив (имеется в виду актив как источник дохода, а пассив – как предмет расходов. – Прим. ред.).

Дополнительным стимулом не откладывать покупку нового автомобиля является озвученная государством стратегия по индексации утилизационного сбора, которая в среднесрочной перспективе приведет к увеличению цен на автомобили. Тем временем, в Совкомбанке действуют специальные программы с более чем 20 производителями отечественных, китайских и других брендов.

– Покупка автомобиля в кредит – процедура серьезная и оттого небыстрая. Предпринимаете ли вы со своей стороны какие-то меры, чтобы упростить и ускорить этот процесс?

– Совкомбанк активно работает над повышением удовлетворенности своих клиентов и в прошлом году реализовал ряд мероприятий для сокращения времени, необходимого для подписания кредитной документации клиентами. В частности, реализован процесс подписания кредитной документации через ЭЦП (электронную цифровую подпись. – Прим. ред.), что позволило существенно сократить срок проведения кредитной сделки.

– Сегодня очень востребованы различные формы льготного кредитования. Какой процент людей приобретает машину по сниженной ставке, а какой – по полной?

– Здесь все очень индивидуально и зависит от бренда – есть дефицит автомобилей или нет, попадает ли автомобиль под государственную программу субсидирования, насколько сильно отличаются ставки от базовых и так далее. Немаловажно еще и то, есть ли в принципе возможность купить автомобиль по льготной ставке. Это касается, в первую очередь, машин с пробегом.

– Сильно ли изменилась средняя сумма автокредита в России по сравнению с тем же периодом прошлого года? Каковы Ваши прогнозы в перспективе до конца года?

– По данным аналитического агентства «Автостат», средний чек на автокредиты на новые автомобили в июне 2024 года вырос на 8% по отношению к маю 2024 года и составил 1,56 млн рублей. На вторичном рынке за аналогичные периоды изменения среднего чека не произошло: в среднем автокредит на автомобили с пробегом россияне берут на 1,3 млн рублей.

До конца года средний чек по автокредитам, вероятно, будет увеличиваться. Одна из основных причин – индексация цен на автомобили.

– Бытует мнение, что значительную часть от суммы автокредита составляют расходы на различные допуслуги (страховки, услуги юристов, подписки на различные онлайн-сервисы). Это так?

– Действительно, в последнее время происходила трансформация рынка продаж автомобилей. И это относится не только к покупке его в кредит. Дилерские центры для покрытия своих расходов зачастую прибегали к продаже дополнительных услуг, несущих дополнительную прибыль. При этом тренд един как на новые автомобили, так и на подержанные.

Здесь важно помнить, что покупатель все же является конечным звеном в цепочке покупки автомобиля, и без его финального согласия сама продажа не состоится.

– Какова средняя ставка по кредиту в вашем банке на данный момент? На какой срок, как правило, выдается заем?

– Ставка банка всегда зависит от нескольких факторов. В первую очередь, на ее рост для конечного покупателя влияет стоимость денег для самого банка (ведь товар банка – это деньги). Снижает ставку качество портфеля и продуктовый микс, состоящий из субсидий от партнеров (производители и крупные холдинги-партнеры) и их стратегии действия на рынке в каждый момент времени.

Сейчас, например, мы ожидаем роста средний ставки за счет повышения ключевой ставки, а, соответственно, роста стоимости денег. После перехода к более мягкой кредитной политике со стороны Центрального Банка будет происходить снижение ставок.

То же самое касается и сроков кредитования. При росте кредитной нагрузки на клиента они растут, при снижении – падают. Мы стараемся не играть в ипотечные кредиты в автокредитовании и обращать внимание клиента на ликвидность автомобиля в будущем. Соответственно, и средний заявленный срок кредита у нас несущественно превышает 5 лет.

– Допустим, я хочу взять автокредит в вашем банке, но у меня низкий кредитный рейтинг. Что я могу с этим сделать, если вообще могу, и в течение какого срока появляется реальный шанс взять кредит?

– Здесь нет универсальной пилюли. Например, если вы не допускали существенных нарушений по кредитам ранее, но они все же были, вы можете постараться существенно увеличить первоначальный взнос по автокредиту. Это будет дополнительным положительным фактором для банка при принятии решения.

Если же с кредитной историей действительно есть проблемы, то до крупной покупки в кредит вам можно посоветовать ее исправить. Возьмите сначала небольшой кредит, расплатитесь по нему без просрочек, далее увеличьте сумму и так далее, пока ваш рейтинг не станет хорошим и за вас не начнут конкурировать банки при выдаче автокредита.

– С 1 июля Центробанк ужесточил требования к выдаче кредитов россиянам. Теперь банки не смогут одобрять займы клиентам с долговой нагрузкой свыше 50%. Как такое решение может повлиять на рынок? В перспективе какого времени мы увидим эти изменения?

– Банки все так же могут выдавать займы клиентам с долговой нагрузкой свыше 50%, однако для этого потребуется большее резервирование капитала, чем до введения меры.

Новые надбавки к коэффициентам риска приведут к тому, что банкам станет менее выгодно выдавать автокредиты клиентам с высоким ПДН, а таких немало. По данным ЦБ, сейчас в стране более 60% заемщиков с долговой нагрузкой свыше 50%. В результате рост выдачи автокредитов может несколько замедлиться, что будет заметно уже по итогам третьего квартала 2024 года.

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