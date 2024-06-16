Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить машину в кредит

НБКИ: для обслуживания автокредита нужен доход около 117 тысяч рублей

Рекомендованный доход заемщика, который выплачивает автокредит, должен составлять около 117 тысяч рублей (116,8 тысячи), подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Сумма, требуемая для обслуживания автокредита,за год стала больше почти на 15%.

В начале весны прошлого года рекомендованный доход составлял 102 тысячи рублей. В конце того же года обслуживание автозайма подорожало до 121,2 тысячи рублей, но за первые три месяца 2024 года стало дешевле на 3,6%.

Аналитики отмечают, что при подсчете рекомендованного дохода необходимо учитывать показатели кредитной ставки, а также срок и суммы ежемесячного платежа автозаймов, выданных российскими банками в течение месяца. Ежемесячный платеж при этом не должен быть больше 30% от рекомендованного дохода.

По данным НБКИ, в 2017-2019 годах для комфортного обслуживания автозайма доход должен был быть равен 60–80 тысячам рублей.

Также в бюро отметили, что автокредитование в России растет высокими темпами. Рост задолженности дошел до 53% год к году. На долю займов, по которым россияне платят больше 50% их доходов, пришелся 61% выдач в I квартале текущего года. В аналогичные периоды 2022 и 2023 годов этот показатель составлял 44% и 50% соответственно.

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Источник: Российская газета