Разное давление в шинах слева и справа – это нормально?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– В каких автомобилях (и для чего) давление шин правого и левого бортов может отличаться?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»:
– Из серийных легковых машин и легких коммерческих машин мне не встречались модели, где производителем было бы предписано держать разное давление в шинах с левой и правой стороны.
Однако отмечу, что нижегородский Промтех строит грузовички на базе Гранты, Ларгуса, Нивы и снабжает их задней пневмоподвеской. Есть вариант с централизованной регулировкой давления сразу на оба баллона, а есть – с раздельной. Это может быть востребовано для спецмашин, в которых оборудование смонтировано вдоль одного из бортов.
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