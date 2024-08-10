Разное давление в шинах слева и справа – это нормально?

Эксперт «За рулём» рассказал об особенностях пневмоподвески некоторых авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В каких автомобилях (и для чего) давление шин правого и левого бортов может отличаться?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»:

– Из серийных легковых машин и легких коммерческих машин мне не встречались модели, где производителем было бы предписано держать разное давление в шинах с левой и правой стороны.

Однако отмечу, что нижегородский Промтех строит грузовички на базе Гранты, Ларгуса, Нивы и снабжает их задней пневмоподвеской. Есть вариант с централизованной регулировкой давления сразу на оба баллона, а есть – с раздельной. Это может быть востребовано для спецмашин, в которых оборудование смонтировано вдоль одного из бортов.

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