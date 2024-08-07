Новая версия Лады Ларгус: как едет?

«За рулем» испытал фургон Куб, созданный на базе Ларгуса из Ижевска

Нижегородская фирма Промтех возобновила выпуск машин на базе Ларгуса сразу после его перезапуска в Ижевске – и заодно модернизировала свою модель по имени Куб.

С огромным коммерческим Ларгусом нижегородского производства я познакомился семь лет назад. Успели в Промтехе поработать и с рестайлинговыми машинами, но недолго. И вот теперь Ларгус снова массово сходит с конвейера – уже в Ижевске. Под это событие компания представила и обновленный Куб на его базе.

Чьих будете?

Какие Ларгусы взяли под переделку – еще тольяттинские или уже ижевские? Ведь презентацию Кубов устроили спустя неполный месяц после запуска конвейера по сборке Ларгусов в Ижевске. Товарные попросту не успели бы купить, доставить и модифицировать. А все «докризисные» экземпляры за два года раскупили. Представители Промтеха пояснили, что автомобили действительно нынешнего года выпуска. Но, по всей видимости, предсерийные.

Частникам такая конверсия не интересна, зато разных «профессий» у Куба может быть великое множество.

Под капотом картина та же, что я наблюдал на первых рестайлинговых Вестах 2023 года. Все детали, на которых удалось рассмотреть наклейки и надписи – еще реношной эпохи, из «прежних запасов». Их станут заменять «импортозамещенными» постепенно. Из чего будет собран каждый конкретный Ларгус, заранее никто не знает.

Кто-то из коллег подметил ухудшившееся качество пластика и сборки. Не могу разделить это мнение. Пластик в Ларгусе и прежде был не ахти, но кривых деталей или небрежной подгонки в тестовых машинах я не обнаружил.

Что улучшили?

На борту обновленного фургона красуется надпись: 4,9 м³. Для Куба первого поколения заявляли 4,2 м³. Разницу в форме и объеме надстроек мало кто заметит. Самые характерные детали – задние и боковые двери – остались прежними. Но такое ощущение, что теперь они лучше прилегают и меньше «гуляют» при открывании-закрывании.

Задний отсек огромен даже при двухрядной компоновке салона. Если оставить только два передних сиденья, получится почти пять кубометров грузового пространства.

А вот внутри доработка уже вполне видимая и реально полезная. В старом Кубе второй ряд стоял существенно выше переднего. Обычно это неплохо – улучшает обзор вперед для сидящих сзади. Но в промтеховской машине даже при среднем росте взгляд упирался в перегородку над передними сиденьями. Так и до укачивания недалеко. Новый Куб копирует Ларгус: задний диван установлен низко, как в исходной машине. Правда, при желании можно найти минус и в такой компоновке. Если посадите сзади детей, они не смогут смотреть в боковое окошко – оно слишком высоко.

Салон до конца второго ряда сидений остается неизменным за исключением задних боковых дверей. Форточек в них нет, поэтому второй кондиционер обязателен (его дефлекторы на потолке). Есть и дополнительная печка, она установлена на полу. Люк тоже помогает, но в жару толку от него мало.

Куб образца 2017 года был с обычной, «железной» задней подвеской. Под возросшую нагрузку ее явно было недостаточно. Два года назад коллега Юрий Тимкин поездил на более простом коммерческом семействе Ларгус Прима. Там уже стояла фирменная промтеховская задняя пневмоподвеска.

Теперь вот и мне выпало поездить на Ларгусе с пневмой. Между передними креслами – тумблеры включения компрессора, стравливания давления и манометр. На пустой машине комфортно с давлением 1–2 атмосферы. Полностью загруженной не всегда достаточно и 4 атм. «Пневма» стоит не для регулировки дорожного просвета, хотя на пустой машине высота кормы заметно меняется при изменении давления. Она нужна для исключения просадки под нагрузкой и мягкости хода.

На Ниве и Гранте от Промтеха доводилось видеть более сложное решение, когда давление в баллонах левого и правого борта регулируется раздельно. Это нужно, например, скорой помощи, у которой в силу компоновки одна сторона обычно нагружена сильнее. Очевидно, аналогичное решение применимо и к Ларгусу.

Ездить умеешь?

Двигатель у Кубов пока тот же, что у серийных Ларгусов, – 90‑сильный вазовский восьмиклапанник. Мотор удачный, бодрый и тяговитый. Пустому Кубу его хватает. Но загруженному – уже нет.

Еще два года назад Промтех представил форсированные версии вазовских 8‑клапанных двигателей. Нивовский 1.7 разогнали до 106 сил, мотор Гранты – до 116 л. с. Такую прибавку явно нельзя получить одной только перепрошивкой. И до сих пор нутро этих моторов покрыто тайной, хотя в каталоге они заявлены, их можно заказать.

Очевидно, для Ларгуса смогут предложить ту же форсировку, что для Гранты. Двигатель один и тот же. Вероятно, со временем появится в гамме и вазовский 16‑клапанник, который уже ставится на Ларгус.

Длина Куба – без малого пять метров (4970 мм). Но он маневреннее ГАЗели и ее одноклассников. Для городской доставки и скорой помощи это плюс.

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Промтеховские Кубы имеют ту же колесную базу, что и стандартный Ларгус, но задний свес увеличен аж на 70 см! Грузоподъемность – 850 кг. Это на 200 кг больше, чем было у предыдущей версии. Полная масса машины достигает 2,2 тонны! Подвеска с пневмобаллонами выдержит, а вот с тормозами (сзади – барабаны) надо быть осторожнее. Их никак не дорабатывали.

Куб второго поколения сейчас проходит сертификацию. Старт продаж ожидается ближе к концу лета – по цене от 2,65 млн рублей. Обычный заводской Ларгус-фургон дешевле на миллион. Но альтернативы нет: Соболь и ГАЗель дороже, они более громоздкие. Наблюдение как минимум за столичным потоком машин подтверждает: машины Промтеха постепенно становятся популярнее.