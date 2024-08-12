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Как ездить по России, если на руках иностранные права?

Глава ГАИ разъяснил порядок получения российского в/у взамен иностранного

Вопрос от читателя «За рулем»:

Я – гражданин России, но права получал во Франции в 2018 году во время обучения в университете. Правда ли, что теперь они недействительны? Как их заменить?

ЭдуардМ., г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– С 1 апреля 2024 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон от 10 декабря 1996 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», внесенные Федеральным законом от 10 июля 2023 г. № 313‑ФЗ. В соответствии с указанными поправками иностранные национальные и международные водительские удостоверения, полученные гражданами Российской Федерации, признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты первого после получения иностранного национального водительского удостоверения въезда в Российскую Федерацию их владельца, являющегося гражданином Российской Федерации (за исключением национальных водительских удостоверений, выданных в Республике Беларусь, имеющихся у граждан Российской Федерации и граждан Республики Беларусь, получивших вид на жительство в Российской Федерации).

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Если ваш первый въезд в Российскую Федерацию после получения французского водительского удостоверения был осуществлен до вступления в силу Федерального закона от 10 июля 2023 г. 313‑ФЗ (то есть до 1 апреля 2024 года), то ваше удостоверение признается недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечении одного года со дня вступления в силу указанных поправок, то есть со 2 апреля 2025 года.

Можно ли ездить по России с иностранными правами? Отвечает глава ГАИ

Если ваше французское национальное водительское удостоверение подтверждает право на управление транспортными средствами одной или несколькими из категорий «M», «A», «B» и подкатегорий «A1», «B1», то для получения на его основании российского национального водительского удостоверения необходимо успешно сдать теоретический экзамен и предъявить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Если во французском удостоверении «открыты» хотя бы одна из категорий «C», «D», «CE», «DE» или подкатегорий «C1», «D1», «C1E», «D1E», то для получения российского национального водительского удостоверения соответствующей категории (подкатегории) придется дополнительно пройти профессиональное обучение в образовательной организации (автошколе) и сдать практический экзамен.

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«За рулем»
Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 42
12.08.2024
Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС и «За рулем»
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