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Загрузил багажник, и масса машины превысила 3,5 т: хватит ли прав категории «В»?

Глава ГАИ – о превышении максимально допустимой массы авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

Планирую взять в каршеринге фургон (категория «В») и перевезти около 1,6 тонны стройматериалов. В этом случае масса машины, вероятно, составит более 3,5 тонн. Достаточно ли мне прав категории «В»?

Роман Абдашев, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» необходимая разрешающая отметка в вашем водительском удостоверении определяется категорией транспортного средства, которым вы планируете управлять. Она указывается в графе «Категория ТС» свидетельства о регистрации транспортного средства.

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Таким образом, если вы планируете управлять транспортным средством категории «В», то независимо от его фактической массы в водительском удостоверении у вас должна стоять разрешающая отметка в графе «В».

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В то же время, если фактическая масса транспортного средства категории «В» превышает 3500 кг, это говорит о том, что масса перевозимого груза превышает величину, установленную предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. Управление таким ТС будет противоречить требованиям пункта 23.1 ПДД и повлечет ответственность по статье 12.21 КоАП РФ.

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«За рулем»
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Количество просмотров 6
19.08.2024
Фото:Сергей Коньков/ТАСС и «За рулем»
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