Загрузил багажник, и масса машины превысила 3,5 т: хватит ли прав категории «В»?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Планирую взять в каршеринге фургон (категория «В») и перевезти около 1,6 тонны стройматериалов. В этом случае масса машины, вероятно, составит более 3,5 тонн. Достаточно ли мне прав категории «В»?
Роман Абдашев, Московская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» необходимая разрешающая отметка в вашем водительском удостоверении определяется категорией транспортного средства, которым вы планируете управлять. Она указывается в графе «Категория ТС» свидетельства о регистрации транспортного средства.
Таким образом, если вы планируете управлять транспортным средством категории «В», то независимо от его фактической массы в водительском удостоверении у вас должна стоять разрешающая отметка в графе «В».
В то же время, если фактическая масса транспортного средства категории «В» превышает 3500 кг, это говорит о том, что масса перевозимого груза превышает величину, установленную предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. Управление таким ТС будет противоречить требованиям пункта 23.1 ПДД и повлечет ответственность по статье 12.21 КоАП РФ.
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