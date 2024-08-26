Названа истинная причина «одноразовости» современных двигателей

Эксперт «За рулем»: Раньше моторы были надежнее, чем сейчас

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Можно ли сказать, что «дуракоустойчивость» моторов ­прежних поколений была выше, чем у современных?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Я считаю, что можно. Сейчас при создании нового двигателя приоритетом становятся его дешевизна и миниатюризация. Если раньше в конструкцию деталей закладывали примерно полуторные коэффициенты запаса, что позволяло не опасаться кратковременных перегрузок и большинства аварийных ситуаций, то сегодня запасы прочности снижены до минимума: пришла эпоха одноразовых конструкций.

Мало того, конструкционные материалы дешевеют, но среднее эффективное давление и литровая мощность одновременно растут. Увеличиваются как тепловые, так и механические нагрузки на детали. Не случайно часть ответственности за жизнестойкость двигателя сегодня возлагают на моторные масла современных категорий эксплуатации.

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