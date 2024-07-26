Водителей сделали беспомощными — кто виноват?

Эксперт «За рулем» объяснил, чем автомобили эпохи 1980-х были лучше современных

Написать эту статью меня побудила критика достоинств техники, созданной, скажем, полвека назад. Между тем, при ближайшем рассмотрении, легко понять, что кое в чем машины жигулевской эпохи даже превосходили современные полуавтомобили-полукомпьютеры. И вот перечень основных преимуществ.

Обзорность

На днях я перегонял Жигули приятеля с места на место. Сев за руль, я поразился тому, как же здесь все просто… Заднее стекло – вот оно, почти рядом: через него все отлично видно. Никакие подголовники и анатомические сиденья не мешают спокойно посмотреть назад. Спереди тоже ничего не мешает обзору: узкие передние стойки не закрывают ни людей, ни предметы. Про безопасность речь не веду – просто перечисляю давно забытые плюсы.

Простые и понятные органы управления

Никакие инструкции при таких органах управления не требовались.

Когда-то, будучи еще молодым специалистом, я услышал фразу: ты должен так конструировать технику, чтобы даже дворнику Герасиму с улицы было понятно, как ею пользоваться. В Жигулях и Москвичах той эпохи не было никаких меню и подменю, ползущих строчек и сенсорных экранов: их заменяли надежные и понятные клавиши. Радиоприемник, например, включался вслепую с первой попытки, то же относится к любым другим приборам и системам.

Обслуживание и ремонтопригодность

Это, конечно же, гипербола, хотя, по сути, все верно: машины чинили подручными средствами, причем успешно.

Отрегулировать зазоры в клапанах, поменять лампочку в фаре или фонаре, заменить аккумуляторную батарею, проверить наличие искры у свечи, заменить свечи… Никаких диагностических разъемов и знания кодов ошибок не требовалось. Вместо тестера, как правило, – лампочка с проводком, которой было вполне достаточно. Какое залить масло? Да такое, какое смог достать, все равно машина поедет… Никаких «чек энджинов» и прочих пугающих индикаторов.

Красиво? Да, конечно. Но голыми руками в такой машине не удастся починить практически ничего.

Безотказные механизмы

Кнопки, управляющие электрическими стеклоподъемниками, – это очень удобно. Но… не всегда! Убогая, казалось бы, механическая «крутилка» постоянно была готова спасти жизни тем, кто оказался в тонущей, горящей или просто исковерканной машине. Тут не до поиска нужной кнопочки: достаточно было вслепую нащупать рукоятку и открыть окно. В современной машине такой возможности нет. И даже при полной исправности электрооборудования не всякий владелец современного автомобиля сразу сообразит, как тут у него открывается окно, если машина лежит где-то в кювете, да еще вверх колесами.

Машины ушедшей эпохи работали и чинились без электроники.

Секрет ручника

Правильное название, конечно же, стояночный тормоз, но в те времена никаких электрических систем, управляемых кнопками, у нас еще не было. Был механический рычаг под правой рукой – абсолютно понятный и полностью автономный. Эта самостоятельная тормозная система не зависела ни от электричества, ни от наличия тормозной жидкости.

В стрессовой ситуации, при отказе основной тормозной системы, даже самый неопытный водитель машинально тянулся к этому рычагу. А поможет ли в такой ситуации стояночный тормоз современного автомобиля?

Запасное колесо

Запаска была в любой машине – полноценное колесо в сборе. Это уже потом появились «докатки» с ограниченной разрешенной скоростью перемещения. Сегодня кое-где предусмотрены ремкомплекты, позволяющие ликвидировать лишь небольшой прокол. Зато в любых Волгах, Москвичах и Жигулях к вашим услугам было пятое колесо – безо всяких ограничений по части эксплуатации. Кстати, многие тогда фактически ездили на пяти колесах вместо четырех, время от времени меняя их местами для равномерного износа.

Климат-контроль

Не представляю себе современный автомобиль без кондиционера. Однако же многие бывалые водители тепло вспоминают «треугольные стекляшки» – форточки, которые открывались отдельно. Их устанавливали на Жигули вплоть до модели ВАЗ-2105, а на Волги – до модели ГАЗ-2410. Вроде бы простейшая конструкция, но именно она помогала оптимально регулировать воздухопотоки в салоне машины так, что жара при движении почти не чувствовалась. При этом водители, открывая форточку под нужным углом, успешно боролись с запотеванием стекол, а курильщики умудрялись курить даже в дождь.

Спальное место в автомобиле

Понимаю, что сегодня организация спальных мест – это не первоочередное требование к автомобилям. Однако автопутешественники с этим не согласятся – свободные номера в гостиницах по пути найти можно не всегда.

И пальма первенства здесь, конечно же, у Волги ГАЗ-21, разложенные сиденья которой организовывали идеально ровную и удобную площадку для отдыха. А вот современные анатомические сиденья позволяют спать только полулежа.

Лучше, чем в 21-й Волге, спальных мест нет и не было.

Кривой стартер

В былые времена и легковушку, и грузовик можно было оживить даже при разряженной аккумуляторной батарее: у каждого автомобиля была заводная рукоятка. Сегодня ничего подобного уже нет – для пуска в такой ситуации требуются мощные бустеры или «помощь друга».

Всех, желающих дополнить перечень ушедших достоинств старой техники, приглашаем высказываться.

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