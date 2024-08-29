Как в СССР разъезжались встречные троллейбусы, если линия была одна?
«За рулем» вспомнил, как развивался отечественный троллейбусный транспорт
Длина первого столичного троллейбусного маршрута – от нынешней площади перед Белорусским вокзалом до современной станции метро «Сокол» – составляла всего 7,5 км. При этом воздушная сеть поначалу была… однопутной!
При встрече двух троллейбусов один водитель отъезжал в сторону, снимал токоприемники с контактного провода и пропускал встречную машину.
Пробные рейсы организовали ночью 4 ноября 1933 года.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?
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Фото:pastvu.com
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29.08.2024
Фото:pastvu.com
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