Как в СССР разъезжались встречные троллейбусы, если линия была одна?

«За рулем» вспомнил, как развивался отечественный троллейбусный транспорт

Длина первого столичного троллейбусного маршрута – от нынешней площади перед Белорусским вокзалом до современной станции метро «Сокол» – составляла всего 7,5 км. При этом воздушная сеть поначалу была… однопутной!

При встрече двух троллейбусов один водитель отъезжал в сторону, снимал токоприемники с контактного провода и пропускал встречную машину.

Пробные рейсы организовали ночью 4 ноября 1933 года.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?

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О смелой конструкции советского автобуса ЗИС‑154 рассказано в этом материале.