Как получить выгодный автокредит — реальные шансы

«За рулем» выяснил, как устранить все риски при выборе автокредита

В интернете найдется миллион статей о том, где и как можно выгодно взять автокредит. Мы решили, что писать миллион первую не имеет смысла – не сегодня.

Гораздо полезнее собрать все самые популярные боли и страхи потенциального заемщика, чтобы дать им логическое объяснение. И, конечно же, доверить это эксперту.

За разъяснениями мы обратились к Алексею Бочарникову, начальнику управления «Автокредитование» банка ВТБ. Сколько «живет» среднестатистический автокредит в России, когда ждать снижения ставок и что конкретно нужно сделать, если ваша кредитная история сильно напоминает ужастик с открытым финалом? Ответы на все эти вопросы читайте далее.

– Как в настоящий момент складывается ситуация на рынке автокредитования?

– В этом году автокредитование – едва ли не единственный сегмент розничного рынка, который динамично развивается. За семь месяцев суммарный объем выдач в России, по нашей оценке, достиг 1,4 трлн рублей – почти вдвое больше, чем год назад. По итогам всего 2024 года продажи тоже будут рекордными – 2,3-2,4 трлн рублей – и на 55% «обгонят» результат прошлого года. Надо сказать, что рынок мог бы расти еще быстрее, но из-за ужесточения риск-политики ЦБ во втором полугодии он «охладится».

– То есть ключевая ставка растет, а люди все равно активно берут кредиты?

– Активное развитие автокредитованию, даже несмотря на высокую ключевую ставку, обеспечил целый комплекс факторов. Это сформировавшийся за время пандемии и санкций отложенный спрос, увеличившееся предложение новых автомобилей в стране, госпрограмма, специальные условия на машины 2023 года выпуска. Еще один драйвер – регуляторное давление на необеспеченные кредиты, в результате которого единственным выгодным вариантом при покупке автомобиля для многих клиентов стало использование автокредита.

Повторюсь, что во втором полугодии рынок будет «охлаждаться». Из-за риск-политики ЦБ и роста ключевой ставки мы ждем снижения спроса на подержанные автомобили. При этом интерес к кредитованию новых автомобилей сохранится. Его будет поддерживать обилие субсидированных программ производителей, которые позволяют получить более выгодные условия кредитования в сравнении со стандартными банковскими предложениями.

– Из-за недавнего решения ЦБ банки больше не смогут одобрять займы клиентам с высокой долговой нагрузкой. Получается, таким заемщикам автокредит теперь никак не взять? Или варианты все же есть?

– Новые меры регулятора устанавливают для банков надбавки к коэффициентам риска при выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В частности, тем, у кого на платежи уходит более 50% дохода. Эти изменения вызваны обеспокоенностью ЦБ повышенными темпами роста рынка автокредитования. По расчетам регулятора, введение надбавок снизит долю рискованных кредитов и повысит устойчивость банковского сектора.

– А для самих банков в связи с ужесточением требований к заемщикам что-то изменится?

– Изменения едины для всех сегментов рынка и предполагают для банков выбор: сохранить уровень одобрения, но увеличить процентные ставки для компенсации повышенного потребления капитала или минимизировать рост ставок за счет снижения уровня одобрения. Конечно, ужесточение риск-политики ЦБ скажется на динамике выдач.

– Сильно ли изменилась средняя сумма автокредита по сравнению с прошлым годом? Каковы Ваши прогнозы до конца года?

– Средний размер кредита из-за роста стоимости машин продолжает увеличиваться, прежде всего – на вторичном рынке. В июле на покупку новых автомобилей наши клиенты в среднем занимали 1,6 млн рублей (почти на 50 тысяч больше, чем в конце 2023 года), подержанных – около 1,5 млн рублей (+ 100 тысяч за полгода). До конца года мы ожидаем дальнейшего роста среднего «чека», так как пока предпосылок для снижения стоимости автомобилей нет.

– На какой срок, как правило, выдаются займы?

– Сегодня 70% кредитов мы выдаем на максимальный срок 7 лет. При этом средний срок жизни кредитов – около 2 лет.

– Бытует мнение, что значительную часть от суммы автокредита составляют расходы на различные допуслуги (страховки, подписки на различные онлайн-сервисы и так далее). Какова эта доля на самом деле?

– В нашем банке допуслуги клиенты приобретают исключительно по своему желанию. У нас даже необязательно оформлять каско при получении автокредита. Как правило, по машинам с пробегом проникновение дополнительных услуг выше, чем по новым. Это связано с тем, что на покупку нового автомобиля производители предоставляют субсидию. За счет этого ежемесячный платеж становится для заемщика комфортнее и потребность в оформлении некоторых допуслуг, влияющих на ставку, у клиента отпадает.

– Для новых и подержанных автомобилей доля расходов на «допы» будет разная?

– В ВТБ банковские услуги и страховые продукты составляют всего 3,7% от суммы автокредита. Для новых автомобилей доля дополнительных услуг в среднем составляет 2,5%, для машин с пробегом – 5%.

– Когда стоит ожидать снижения ставок по автокредитам? От чего это зависит?

– Традиционно ставки по кредитам зависят от политики регулятора и в целом стоимости фондирования для банков. И автосегмент здесь не исключение. Учитывая сигнал Центрального банка о сохранении высокой ключевой ставки на достаточно долгое время, стоимость базовых банковских программ тоже будет высокой продолжительное время. Но опыт показывает, что рынок адаптируется к изменениям и находит новые пути развития. Считаем, что этот год не будет исключением.

– Стоит ли брать машину в кредит сейчас или лучше немного повременить? Почему?

– Я бы рекомендовал исходить из потребностей, а не ждать лучшего времени или, наоборот, брать кредит во что бы то ни стало. Если машина не нужна срочно, то покупку, с одной стороны, можно отложить. С другой, изменение цен во всех сегментах авторынка продолжается, да и наша жизнь не стоит на месте – мы заводим детей, открываем бизнес, возникают другие ситуации, при которых требуется срочно приобрести машину. Поэтому если перед вами сейчас остро стоит вопрос покупки автомобиля, то стоит им заняться.

Тем более, сегодня получить автокредит на новую машину возможно по достаточно комфортной ставке за счет субсидий производителей. В нашем банке в среднем она составляет 14%. Что касается базовых банковских программ, то здесь стоит помнить, что денежно-кредитная политика регулятора циклична. Это значит, что при достижении целей по инфляции ЦБ снова начнет снижать ключевую ставку, а вслед за ней последуют ставки по кредитам. На этом фоне банки возобновят активную работу программ рефинансирования, которые позволяют заемщикам переоформить имеющиеся кредиты по текущим условиям под более низкую ставку.

– До 2026 года действует госпрограмма, по которой можно купить автомобиль со скидкой. Кому подойдет такой вариант? В чем основные преимущества?

– Госпрограмма автокредитования – это льготная программа, направленная на поддержку, главным образом, отечественных автопроизводителей. Она позволяет получить скидку на определенные модели новых машин, список которых утверждает Минпромторг, при покупке их в кредит (это обязательное условие). В 2024 году программа стала действовать для ограниченного круга заемщиков. Для медицинских работников, сотрудников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, и членов их семей, граждан с инвалидностью и многодетных семей Дальнего Востока.

Базовая скидка на автомобиль по программе – 20%, а для жителей Дальнего Востока – 25%. На электромобили она составляет 35%, но не более 925 тысяч. При этом стоимость покупаемого автомобиля с учетом его комплектации не должна превышать 2 млн рублей, стоимость электрокаров значения не имеет.

ВТБ традиционно активно участвует в реализации программ госсубсидирования. В 2024 году наши клиенты оформили с господдержкой около 6,5 тыс. автокредитов на 5,4 млрд рублей. По нашим данным, программа наиболее востребована среди работников сферы образования и здравоохранения – в ВТБ они оформили более 65% льготных автокредитов в рамках программы. На людей с ограниченными возможностями приходится 17% займов, еще 15% – на военных.

В настоящий момент выдача льготных автокредитов на бензиновые машины приостановлена из-за исчерпания выделенных банкам лимитов. И пока клиенты могут купить на льготных условиях только электромобили отечественного производства. В случае принятия соответствующих решений и выделения новых лимитов мы готовы оперативно возобновить выдачу кредитов с господдержкой и на машины с двигателями внутреннего сгорания.

– А что нового в части автокредитования может предложить банк ВТБ? На каких условиях?

– Мы непрерывно улучшаем процесс получения автокредита, чтобы стать самым быстрым и понятным банком для клиентов и партнеров. Например, мы улучшили процесс проведения сделок: теперь они проходят полностью в цифровом формате с подписанием всех кредитных документов в ВТБ Онлайн. Сегодня уже 70% сделок наши клиенты проводят именно в таком формате. В то же время, они всегда могут оформить автокредиты в отделении банка или у дилера, если им так удобнее.

При этом автокредиты ВТБ доступны жителям всех российских регионов. Купить машину с нами можно не только у юридического лица, но и «с рук», из-за границы или с аукциона. Мы максимально клиентоориентированы: не требуем оформления каско, предлагаем возможность оформить кредит с нулевым первым взносом.

– Я никогда в жизни не брала кредиты. Имеет ли мне смысл подавать заявку на автокредит или лучше сначала создать себе кредитную историю?

– В автосегменте уровень одобрения заявок высокий за счет целевого использования денег и предоставления клиентом машины в залог банку. Поэтому даже если вы никогда не брали кредиты, у вас достаточно высокие шансы получить деньги на покупку транспортного средства. Единственный момент – в некоторых случаях банки могут попросить вас увеличить размер первого взноса, чтобы убедиться в вашей платежеспособности.

– Немного другая ситуация: я хочу взять автокредит, но моя кредитная история изрядно подпорчена предыдущими просрочками. Что я могу с этим сделать и могу ли вообще?

– Конечно, идеальный вариант – следить за качеством кредитной истории, но понятно, что никто из нас не застрахован от непредвиденных обстоятельств. Кредиты без просрочек в прошлом повышают шансы на одобрение, но если избежать их все-таки не удалось, кредитную историю можно улучшить.

В первую очередь, нужно погасить просроченную задолженность, если она есть. Стоит также закрыть кредитные продукты, которые вам не нужны – например, кредитные карты, которыми не пользуетесь. Ведь чем меньше у потенциального заемщика активных кредитов, тем меньше рисков он несет для кредитора. Кроме того, любое финансовое обязательство учитывается при расчете вашей долговой нагрузки и влияет на итоговый размер кредита. А поскольку автокредиты оформляются под конкретный автомобиль, этот фактор может нарушить ваши планы.

Во-вторых, вы можете открыть депозит или начать получать зарплату в банке, который рассматриваете в качестве финансового «плеча». Для кредитной организации – это один из признаков вашей платежеспособности. Многие банки могут даже сами предложить таким клиентам кредит по персональному предложению.

Исправить кредитную историю можно и с помощью обычной кредитки. Если вы будете регулярно ею пользоваться и своевременно вносить платежи, ваша кредитная история улучшится. Наконец, можно найти поручителя с хорошей кредитной историей, если банк позволяет оформить кредит таким образом.

– Правда ли, что досрочно автокредит лучше не гасить, так как это может повлиять на одобрение кредитов в будущем?

– Для банка главное, чтобы заемщик справился с платежной нагрузкой. Клиент всегда может вернуть кредит досрочно, если у него есть такое желание и финансовая возможность.

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Для того чтобы подать заявку на автокредит, не нужно идти в банк. Рассчитать стоимость и подать документы на его оформление можно онлайн, через приложение банка. В чем плюс? Полученные деньги можно потратить:

на покупку авто

на личные цели под залог вашей машины.

Оформить в залог можно любой автомобиль, который соответствует требованиям банка. Все дополнительные услуги и страховой полис каско оформляются по желанию клиента и не влияют на процентную ставку и решение по автокредиту.

Но главное, в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом, причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период. Это может сильно выручить, если срочно требуется небольшая сумма денег. Не успеваете закрыть долг в беспроцентный период? Можно оформить вторую «Карту возможностей» и закрыть с ее помощью долг по первой. Этот ход даст вам дополнительное время, чтобы закрыть долг по карте без переплаты по процентам. А применять его можно неограниченное количество раз.

Вот 4 верных способа сэкономить на автокредите.