Инспектор достал оружие — в каких случаях он может стрелять?

«За рулем» назвал условия, когда сотрудники ГАИ могут применять оружие

Кажется, что полицейская стрельба – это что-то из жизни других людей, но точно не из вашей. Наркотики и оружие вы не перевозите, ПДД соблюдаете, а при случае даже готовы сотрудничать с полицией и помогать окружающим. Но достаточно ли быть просто хорошим человеком для того, чтобы не нарваться на пулю при встрече с инспектором ГАИ? Давайте разберемся вместе.

Какое оружие состоит на вооружении органов внутренних дел

Как и любой сотрудник МВД, инспектор Дорожно-патрульной службы имеет при себе табельное огнестрельное оружие. На вооружении органов внутренних дел состоят различные виды оружия, в числе которых пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы и специальные виды оружия (карабины, ружья и др.). Вот лишь некоторые экземпляры, имеющиеся в арсенале у полицейских согласно Сборнику учебно-методических материалов по огневой подготовке (ННГУ им. Лобачевского, юридический факультет, кафедра гражданского права и процесса, Нижний Новгород, 2019 год):

Пистолеты: ПБ, АПС, ПСМ, ПСС, ПЯ и др.

Револьверы: образца 1985 года, РСА, «Удар» и др.

Автоматы: АК-74, АКС-74У, 9-А-91, АС «Вал» и др.

Пистолеты-пулеметы: ПП-90, ПП- 91, «Кедр», «Кипарис», «Клин», ПП-93 и др.

Снайперские винтовки: СВД, СВУ, ВСС «Винторез» и др.

Специальные виды оружия: КС-23, КС-23М, ОЦ-28, РМБ-93 и др.

Пулеметы: РПК, ПК и др.

Гранатометы: ГП-25 «Костер», ГП-30 «Обувка», АГС-17 «Пламя» и др.

Когда инспектору разрешено стрелять

Вот в этом материале мы говорили о том, что буквально каждое действие полицейского регламентировано каким-либо официальным документом. Наша сегодняшняя тема – не исключение. Правила его применения закреплены в ФЗ «О полиции».

Согласно статье 23, открывать огонь сотрудники ГАИ имеют право для:

защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;

пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции;

освобождения заложников;

задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным;

для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;

для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций и граждан;

для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки насильственного освобождения указанных лиц;

остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан;

обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции;

разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в жилые и иные помещения по основаниям, предусмотренным статьей 15 настоящего Федерального закона;

для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении;

для пресечения функционирования беспилотных аппаратов в целях, предусмотренных пунктами 25 и 40 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона.

Последний пункт, как вы понимаете, совсем свежий и появился в 2023 году в ответ на вызовы времени.

Два основных правила для водителя

Каждую описанную ситуацию нелегко запомнить, если это не часть вашей профессии. Но водителям достаточно запомнить два главных правила на случай, если вас остановили инспекторы ДПС.

1. Не пытайтесь скрыться с места происшествия – вообще никогда. Даже если вы понимаете, что, перед тем как сесть за руль, вы пили. Много и долго.

2. Не совершайте действий, которые могут быть расценены как угроза жизни или здоровью окружающих – в идеале при встрече с полицией следует вести себя максимально вежливо и спокойно. Резкость в движениях и суетливость могут навести инспектора на мысль, что вы задумали что-то недоброе.

Если сотрудник ГАИ по каким-то причинам принял решение стрелять в водителя, он должен соблюсти определенную процедуру, описанную в статье 19 ФЗ «О полиции».

Так, инспектору необходимо сообщить нарушителю о том, что он является сотрудником полиции, предупредить его о своем намерении и предоставить возможность и время для выполнения своих законных требований. Сколько конкретно времени должен предоставить нарушителю инспектор, в законе не уточняется. Так что все зависит от контекста ситуации.

Но в статье 19 есть пункт 2, который разрешает пренебречь всеми описанными выше действиями в том случае, если «промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия». И такое уточнение в законе отнюдь не лишено здравого смысла. Представьте: водитель взял человека в заложники старушку и вот-вот собирается расправиться с ним, а сотрудник полиции тем временем зачитывает свои ФИО, должность и название подразделения, в котором служит, а после ждет, когда злоумышленник одумается.

Когда инспектору запрещено открывать огонь

Согласно действующему законодательству полицейским запрещено стрелять в женщин, инвалидов и несовершеннолетних (возраст определяется на глаз). А еще нельзя открывать огонь по гражданским в том случае, если могут пострадать случайные лица. Так что в вышеописанной ситуации с заложником полицейский может и не воспользоваться табельным оружием, а рискнуть своей жизнью, чтобы его освободить.

По тем же самым причинам сотрудник ГАИ не будет стрелять в местах массового скопления людей, ведь это опасно для окружающих. Этим, кстати, довольно часто пользуются злоумышленники, которые, скрываясь от погони, стараются затеряться в толпе.

Кстати, худшее, что можно сделать, если стрельба застала вас на улице, – оцепенело наблюдать за происходящим: так можно поймать шальную пулю. Второе место в рейтинге плохих решений занимает бегство. Все потому, что бегущий человек может стать мишенью для преступника. Ложитесь на землю лицом вниз и ждите, когда полиция во всем разберется.

Решение инспектора открыть огонь по гражданским – это всегда исключительная мера, ведь последствия могут быть очень тяжелыми, прежде всего для него самого. Случаи, когда сотрудники полиции получают тюремные сроки в связи с неправомерным применением табельного оружия, в судебной практике, хоть и крайне редко, но случаются.

На нас, водителях, тоже лежит большая ответственность. Так что встрече с инспектором ГАИ всегда ведите себя так, чтобы перед ним никогда не возник сложнейший выбор относительно применения табельного оружия. Помните, что любой конфликт, даже самый эмоциональный, можно разрешить словами. А о том, что будет, если употребить непечатную лексику в беседе с инспектором, читайте здесь.

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