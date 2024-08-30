Не заводится мотор? Берем домкрат!
Как запускали мотор, когда стартер еще не придумали, рассказано тут.
Пневмозапуск
Использовать для пуска энергию сжатого воздуха можно двумя способами.
Первый – подавать воздух непосредственно в цилиндры, толкая поршни в требуемом порядке. Это обеспечивает пусковой распределитель, подающий воздух из баллонов через клапаны. Такой подход когда-то использовался в поршневой авиации – а сегодня подобная система встречается на дизелях боевых машин, тепловозов, а также в судовых двигателях.
Второй способ – замена электрического стартера пневматическим. Двигатель при этом никаких изменений не претерпевает. Принцип был реализован на некоторых авиационных моторах и самосвалах БелАЗ.
Сжатый воздух из баллона вращает лопастную объемную машину, которая через редуктор передает вращение на маховик двигателя.
Direct Start (непосредственный запуск)
Самый «крутой» подход к пуску ДВС – полный отказ от любых дополнительных устройств для вращения коленчатого вала. Еще четверть века назад фирма Bosch проводила эксперименты с системой Direct Start. Если поршень одного из цилиндров изначально находится после мертвой точки в начале рабочего хода, то, впрыснув туда необходимую дозу топлива и подав искру, можно заставить поршень сдвинуться с места. После этого пойдет лавинообразный процесс, и ДВС начнет работать.
Нечто подобное реализовано в автомобилях Mazda. Система i‑stop похожа на распространенные системы Старт-стоп, но для перезапуска используется впрыск в один из цилиндров топливной смеси и дальнейший ее поджиг. Правда, стартер всё равно принимает участие в пуске, но на него не ложится основная нагрузка. Разработчики утверждают, что в итоге экономится энергия, а двигатель оживает чуть быстрее.
Пускаем… колесом!
Существует оригинальный способ пуска двигателя с неисправным электростартером. В этом случае вам понадобится домкрат. Вывешиваем ведущее колесо и либо пинаем его ногой в нужную сторону на высокой передаче, либо наматываем на него буксирный трос и дергаем.
Такой способ пуска вполне получался на карбюраторных моторах небольшого литража, например, на Таврии. А вот пустить таким образом 16‑клапанный мотор 1.6 на Ларгусе у нас не вышло.
Первая премия
Абсолютную победу по легкости пуска моторов одерживают, конечно, электромобили. Им никакой стартер вообще не нужен!
- Другие способы пуска двигателя рассмотрены тут.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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