Не заводится мотор? Берем домкрат!

«За рулем» напоминает, как можно запустить ДВС

Как запускали мотор, когда стартер еще не придумали, рассказано тут.

Пневмозапуск

Использовать для пуска энергию сжатого воздуха можно двумя способами.

Первый – подавать воздух непосредственно в цилиндры, толкая поршни в требуемом порядке. Это обеспечивает пусковой распределитель, подающий воздух из баллонов через клапаны. Такой подход когда-то использовался в поршневой авиации – а сегодня подобная система встречается на дизелях боевых машин, тепловозов, а также в судовых двигателях.

Второй способ – замена электрического стартера пневматическим. Двигатель при этом никаких изменений не претерпевает. Принцип был реализован на некоторых авиационных моторах и самосвалах БелАЗ.

Схема пневмопуска: 1 – стартер; 2 – пневмореле; 3 – пневмо­магистраль; 4 – манометр; 5 – ресивер; 6 – кнопка управления пневмореле; 7 – магистраль управления пневмореле.

Сжатый воздух из баллона вращает лопастную объемную машину, которая через редуктор передает вращение на маховик двигателя.

Direct Start (непосредственный запуск)

Самый «крутой» подход к пуску ДВС – полный отказ от любых дополнительных устройств для вращения коленчатого вала. Еще четверть века назад фирма Bosch проводила эксперименты с системой Direct Start. Если поршень одного из цилиндров изначально находится после мертвой точки в начале рабочего хода, то, впрыснув туда необходимую дозу топлива и подав искру, можно заставить поршень сдвинуться с места. После этого пойдет лавинообразный процесс, и ДВС начнет работать.

А. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ. Дроссельная заслонка и генератор контролируют остановку поршня; Б. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ. Комбинированный пуск стартером и воспламенением смеси. 1 – дроссельная заслонка; 2 – положение поршня; 3 – генератор; 4 – стартер.

Нечто подобное реализовано в автомобилях Mazda. Система i‑stop похожа на распространенные системы Старт-стоп, но для перезапуска используется впрыск в один из цилиндров топливной смеси и дальнейший ее поджиг. Правда, стартер всё равно принимает участие в пуске, но на него не ложится основная нагрузка. Разработчики утверждают, что в итоге экономится энергия, а двигатель оживает чуть быстрее.

Пускаем… колесом!

Существует оригинальный способ пуска двигателя с неисправным электростартером. В этом случае вам понадобится домкрат. Вывешиваем ведущее колесо и либо пинаем его ногой в нужную сторону на высокой передаче, либо наматываем на него буксирный трос и дергаем.

Такой способ пуска вполне получался на карбюраторных моторах небольшого литража, например, на Таврии. А вот пустить таким образом 16‑клапанный мотор 1.6 на Ларгусе у нас не вышло.

Первая премия

Абсолютную победу по легкости пуска моторов одерживают, конечно, электромобили. Им никакой стартер вообще не нужен!

Другие способы пуска двигателя рассмотрены тут.