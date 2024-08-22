Отечественные свечи зажигания: как Bosch, но на 20% дешевле

Александр Ковальчук рассказал, чем отличаются дорогие свечи зажигания от дешевых

Свечи зажигания кажутся достаточно простым автокомпонентом, но это лишь на первый взгляд.

А ведь важно правильно их подобрать под определенный двигатель, а еще хочется, чтобы они прослужили долго и не были слишком дорогими.

Как разобраться в сегодняшнем многообразии свечей на примере своего бренда, Никите Гудкову – заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал генеральный директор METEOR Auto Александр Ковальчук.

– Ваш продукт достаточно новый на рынке, раньше мы не слышали о свечах Meteor.

– Наверняка вы знакомы со свечами марки Bosch. Наш завод в Энгельсе был основан в 1942 году, а производство свечей началось в 1960-м. С 1996 года мы сотрудничали с концерном Bosch и долгое время производили свечи под этой маркой, наращивая технологии и компетенцию. В 2023 году, после смены владельца завода, произошел ребрендинг. При этом технологии, стандарты качества, оборудование и персонал остались прежними.

– Насколько узнаваем сегодня новый бренд?

– Значительно больше, чем год назад. Мы разработали и вывели на рынок новый бренд всего за два месяца, а нашу долю на рынке по итогам этого года оцениваем в районе 20%.

– Вы упомянули, что разработали новый продукт. Значит, это не просто смена логотипа на старых свечах?

– Верно. Ранее Bosch поставлял значительную часть свечей на зарубежные рынки, для совершенно других машин. Российский автопарк и автопарки дружественных стран отличаются, поэтому нам пришлось дорабатывать свечи для новых двигателей, включая китайские.

– Это означает, что вы производите свечи попроще?

– На нашем заводе всегда выпускались базовые свечи, и они покрывали почти весь отечественный автопарк. Но на российском рынке теперь есть много автомобилей, требующих высокотехнологичных свечей.

– Какие материалы и технологии используются в ваших свечах? Это иридий, платина?

– Зеленые свечи – базовая линейка с никелем; синие – с добавлением иридия и редкоземельных металлов; черные – с драгметаллами, в том числе иттрием.

– Как долго служат дорогие свечи с иттриевым электродом? Чувствуется ли разница по сравнению с обычными свечами?

– Они могут служить в два раза дольше, так как свечи с драгметаллами устойчивее к коррозии и могут работать на более бедном топливе.

– Что самое сложное в конструкции, разработке и производстве свечей?

– Наибольшие трудности связаны с составом керамики, которая отвечает за герметичность, электропроводность и теплоотдачу. Для разных типов свечей разрабатываются различные виды керамики. Сейчас у нас новый проект – мы испытываем особо прочную и электропроводную керамику.

– Как изменились цены на свечи после ребрендинга?

– У свечей Meteor такой же уровень качества, что и у Bosch, при этом они на 15-20% дешевле.