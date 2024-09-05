Оштрафовали за тонировку, а исправен ли прибор? Глава ГАИ рассказал, как это проверить
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Остановили и проверили тонировку. Говорят, передние стекла тонированы сверх нормы. Раньше у сотрудников вопросов не возникало. У меня есть сомнения по поводу прибора, которым проводили измерения. Как убедиться в правильности показаний и избежать претензий в будущем? Можно ли возить документ по результатам независимой экспертизы?
Макс, г. Санкт-Петербург
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Согласно Порядку осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденному приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264, специальные технические средства, относящиеся к средствам измерений, должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ об обеспечении единства измерений.
Эти требования устанавливаются статьей 9 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102‑ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и заключаются в применении средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку в установленном порядке, а также обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством РФ Федерации о техническом регулировании обязательных требований.
Необходимые документальные подтверждения можно запросить в соответствующем подразделении Госавтоинспекции. Предъявляемый водителем документ о проведении экспертизы основанием для отмены результатов применения специальных технических средств не является.
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