Претензию читателя «За рулем» разбирает по существу глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Насколько я знаю, по ГОСТу проверять тонировку при минусовой температуре нельзя. Но у нас в регионе гаишники это делают регулярно и массово. Говорят, что им так руководство сказало. Можно ли как-то разобраться с этим «руководством», чтобы покончить с беззаконием?

Семен, г. Новосибирск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Документ, который вы имеете в виду, - ГОСТ 32565–2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия» применяется при измерениях контрольных образцов стекол для автомобилей при проведении их сертификации.

При надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции при измерении степени светопропускания стекол технические средства используются в соответствии с инструкцией.

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При этом согласно Административному регламенту, утвержденному приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, сами технические средства должны быть сертифицированы в качестве средства измерения, иметь действующее свидетельство о метрологической поверке и применяться в соответствии с инструкциями и методическими указаниями о порядке применения этих средств.

Таким образом, если инструкция к конкретному техническому средству допускает проведение измерений при минусовой температуре, то никакого беззакония здесь нет. Указанная правовая позиция неоднократно подтверждалась решениями судов различных уровней, включая Верховный суд РФ.

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Фото: Александр Артеменков/ТАСС