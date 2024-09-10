Что было лучше: Москвич-408 или Nissan Bluebird? Не спешите с ответом!

«За рулем» сравнил Москвич‑408 с аналогами 1960-х годов из разных стран

Москвич‑408, дебютировавший в 1964 году, стал важным этапом в развитии Московского завода малолитражных автомобилей (МЗМА) и всего советского автопрома. Автомобиль появился практически одновременно с целым рядом интересных одноклассников, заметно отличающихся инженерией. С ними Москвичу и предстояло конкурировать.

Москвич-408

Москвич-408 длиной 4090 мм и с колесной базой 2400 мм имел снаряженную массу 900 кг. Примерно такую же, как у ровесников‑аналогов. Москвич отличал современный, оригинальный и свежий дизайн. Помимо седана, выпускали универсал модели 426 и фургон Москвич‑433.

Москвич‑408, как и многие машины этого класса, имел классическую компоновку: двигатель – спереди, ведущие колеса – задние. Верхнеклапанный четырехцилиндровый двигатель Москвича‑408 рабочим объемом 1,4 л (76×75 мм) развивал приличные для такого объема 50 л. с. при 4750 об/мин. Степень сжатия – 7,0 – самая низкая среди аналогов.

Задняя подвеска – самая простая и распространенная в те годы для автомобилей классической компоновки: жесткий мост на продольных рессорах. Тормоза – типичные для тех лет: барабанные на все колеса. Такие же – на японской, немецкой и чешской машинах. Только у Peugeot 204 передние тормоза – дисковые.

Коробка передач – механическая, четырехступенчатая. На остальных автомобилях стояли конструктивно аналогичные агрегаты. Лишь у Ниссана базовой была еще трехступенчатая коробка. Передняя подвеска – независимая, пружинная, с поперечными рычагами и шаровыми опорами.

Nissan (Datsun) Bluebird 410

Nissan (Datsun) Bluebird 410 – один из самых компактных автомобилей в классе: длина – 3860 мм, база – 2280 мм. Автомобиль с несущим кузовом имел снаряженную массу 900 кг. Дизайн был довольно скромным, но в американском стиле. Выпускали седаны, универсалы и фургоны.

Nissan Bluebird, как и Москвич – классической компоновки. Базовый двигатель Ниссана – верхнеклапанный, объемом 1,2 л (73×71 мм). При степени сжатия 8,2 японский высокофорсированный мотор выдавал 55 л. с. при 4800 об/мин.

Подвеска конструктивно точно такая же, как у Москвича: пружины и поперечные рычаги. Задняя подвеска аналогична советской: зависимая, на продольных рессорах.

Skoda 1000 MB

Skoda 1000 MB – первый серийный автомобиль этой марки с несущим кузовом. По габаритам близка к Москвичу: длина – 4170 мм, база – 2400 мм. Шкода – самая легкая: снаряженная масса – всего 820 кг. Делали четырехдверный и двухдверный варианты.

Skoda 1000 MB – первый серийный заднемоторный автомобиль из Млада Болеслава. Такую схему выбрали, в первую очередь, из соображений технологичности массового производства. Двигатель Шкоды‑1000 MB имел степень сжатия 8,3 и рабочий объем 1 л (68×68 мм). Мощность – как и у Вартбурга: 42 л. с. при 4650 об/мин.

Как у Вартбурга, полностью независимые, но пружинные подвески. Передняя – на поперечных рычагах, задняя – на продольных.

Wartburg 353

Wartburg 353 – представитель восточногерманской автомобильной школы. Единственный из аналогов – рамный автомобиль. И довольно крупный: длина – 4220 мм, база – 2450 кг. Соответственно, и снаряженная масса больше, чем у других – 920 кг. Вартбурги делали с кузовами седан, универсал, пикап – а также открытый вариант для армии и полиции.

Wartburg 353 – переднеприводный, с продольно расположенным двигателем. Схему заимствовали у предвоенных немецких автомобилей DKW. Wartburg 353 оснащали архаичным двухтактным трехцилиндровым мотором, в основе которого лежал довоенный агрегат DKW. Двигатель объемом 1 л (73,5×78 мм) со степенью сжатия 7,5 развивал 42 л. с. при 4200 об/мин.

У Вартбурга полностью независимые пружинные подвески. Передняя – на поперечных, задняя – на продольных рычагах.

Peugeot 204

Peugeot 204 – передовая французская новинка середины 1960‑х годов. Седан со свежей стилистикой и несущим кузовом имел длину 3390 мм, но довольно большую колесную базу – 2595 мм. Снаряженная масса – всего 850 кг. В широкой гамме модификаций, помимо седана, были универсал, фургон, купе и даже кабриолет.

Peugeot 204 – конструктивно самый передовой среди аналогов – переднеприводный, с поперечным двигателем. Передняя подвеска – типа McPherson, задняя – пружинная, с балкой. Базовый двигатель – высокофорсированный, объемом всего 1,1 л (75×64 мм): имея высокую степень сжатия (8,8), развивал 53 л. с. при 5800 об/мин.

Равный среди первых

По большинству параметров и инженерных решений Москвич‑408 занял достойное место среди европейских аналогов, к которым подтягивались уже и японские машины. Но вскоре первую скрипку на рынке стали играть более прогрессивные переднеприводные модели. Одной из первых и стал ровесник Москвича‑408 – очень популярный в Европе Peugeot 204.

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