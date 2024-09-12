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Кроссовер Volkswagen Taos 2025 стал стильнее и мощнее

12 сентября VW представил обновленный компактный кроссовер Taos

Сегодня Volkswagen представил обновленный компактный кроссовер Taos 2025 с новыми элементами дизайна и улучшенными техническими характеристиками. Этот стильный автомобиль получил не только современный и элегантный облик, но и усовершенствованный интерьер и более мощный двигатель.

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Агрессивный передний бампер с выразительным воздухозаборником и световая полоса, соединяющая фары, придают кроссоверу еще больше динамичности. Задняя часть машины, хотя и менее изменена, но получила светящуюся эмблему Volkswagen и стильную световую полосу по всей ширине.

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Под капотом кроссовера модернизированный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель TSI, который был доработан для повышения мощности и эффективности. У него новые топливные форсунки, измененные поршневые кольца и модифицированный корпус турбокомпрессора, а также более крупный интеркулер и новый сажевый фильтр.

Ознакомьтесь с фотографиями обновленного Volkswagen Taos (в галерее ниже). Здесь мы покажем детали его нового дизайна и расскажем о технических улучшениях.

Передняя и задняя части компактного кроссовера обновлены: сзади появилась стандартная полоса света во всю ширину, а спереди — укороченные фары, соединенные светящейся отделкой в верхней части.
Некоторые улучшения в моторном отсеке позволили выжать дополнительные 16 лошадиных сил из турбированного 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя Taos, что в общей сложности теперь составляет 174 л.с.
Полноприводные модели теперь получили 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, как всегда было у переднеприводных моделей, вместо 7-ступенчатой автоматической коробки передач с двойным сцеплением предыдущей модели AWD.
Taos 2025 года поступит в продажу в конце этого года, и цены будут объявлены ближе к этому времени. Однако, скорее всего, он будет стоить немного дороже.
Завершает список внешних обновлений пересмотренная цветовая палитра, включающая три новых оттенка: Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl и Monument Gray. А еще у кроссовера новые 17-, 18- и 19-дюймовые диски.
Интерьер Taos был пересмотрен: светло-серая нижняя часть панели приборов теперь зрительно разбивает то, что раньше было просто "морем" серого. Контрастный цвет распространяется на дверные карты, которые обтянуты мягким на ощупь кожзамом.
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Обновленный Taos получил улучшенную шумоизоляцию и более простое управление климатической установкой.
В базовую модель включены проводные Apple CarPlay и Android Auto. В топовых комплектациях предусмотрены беспроводное дублирование телефона, голосовое управление и спутниковое радио, а также некоторые дополнительные функции.
8,0-дюймовый сенсорный экран теперь является стандартом для всех моделей: он "плавает" перед обновленной панелью приборов, вместо того чтобы быть полностью интегрированным, как это было раньше.

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Источник, фото: Volkswagen

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6135
12.09.2024
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