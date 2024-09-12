Кроссовер Volkswagen Taos 2025 стал стильнее и мощнее

12 сентября VW представил обновленный компактный кроссовер Taos

Сегодня Volkswagen представил обновленный компактный кроссовер Taos 2025 с новыми элементами дизайна и улучшенными техническими характеристиками. Этот стильный автомобиль получил не только современный и элегантный облик, но и усовершенствованный интерьер и более мощный двигатель.

Агрессивный передний бампер с выразительным воздухозаборником и световая полоса, соединяющая фары, придают кроссоверу еще больше динамичности. Задняя часть машины, хотя и менее изменена, но получила светящуюся эмблему Volkswagen и стильную световую полосу по всей ширине.

Под капотом кроссовера модернизированный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель TSI, который был доработан для повышения мощности и эффективности. У него новые топливные форсунки, измененные поршневые кольца и модифицированный корпус турбокомпрессора, а также более крупный интеркулер и новый сажевый фильтр.

Ознакомьтесь с фотографиями обновленного Volkswagen Taos (в галерее ниже). Здесь мы покажем детали его нового дизайна и расскажем о технических улучшениях.

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Источник, фото: Volkswagen