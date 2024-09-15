Выносливый мотор, надежный автомат — большой седан Форд за 1,4 млн

«За рулем» рассказал об особенностях Ford Fusion 2013–2020 годов выпуска

Под названием Fusion на американском рынке продавали седан размером с Toyota Camry, сборка – США или Мексика. Это машина второго поколения. Ближайший родственник – европейский Mondeo, вышедший позже с отличиями в дизайне и оснащении.

Дважды освежали внешность и опции (2017, 2019). К нам попадает с пробегом, представлен на вторичке сотнями: в наличии и гибриды, и полноприводная версия.

Ford Fusion

Достоинства

Умеренные цены.

Надежная машина.

Просторный салон, высокий комфорт.

Недостатки

Дефицит запчастей.

Большинство машин – после ДТП.

Скромный багажник – 450 л.

Оформление салона унифицировано с европейским Mondeo. Материалы могут различаться. Fusion в дорогих комплектациях отличается тем, что вместо стандартного рычага трансмиссии – «крутилка».

Моторы

Базовым считают атмосферный мотор S7CB 2.5 (175, 177 л. с.). В основе имеет «маздовский» L5‑VE – спокойный агрегат с ресурсом свыше 300 тысяч км. Кроме возрастных течей, упрекнуть его не в чем.

Все остальные двигатели – с турбонаддувом и прямым впрыском. Самый массовый – младший 1.5 (184 л. с.), знаком нам по Куге. Доверия не вызывает из-за большого набора слабых мест: возможны протечки антифриза в цилиндры, часто подводит водяная помпа, быстро обрастают нагаром впускные клапаны, засоряются форсунки.

Полный привод сочетается только с «турбо» 2.0 (243, 249 л. с.). Он более надежен, хотя комплект болячек схожий. Ресурс в пределах 220–250 тысяч км, что тоже не радует.

Встречается также топовый «битурбо» V6 2.7 (330 л. с.). В США попадал под отзыв из-за протечек масла в цилиндры, быстро развивается угар масла, рано умирают свечи и катушки зажигания.

Коробки передач

Механическая коробка к нам не попадала.

Гибридных схем две – «мягкий» гибрид (141 л. с.) и подзаряжаемый (190, 198 л. с.). В обоих случаях применена бесступенчатая трансмиссия HF35, в которую интегрированы генератор и электромотор. В объявлениях о продаже машин ее обычно именуют «вариатором», но крутящий момент здесь передает простой планетарный редуктор.

До 180–200 тысяч км вся конструкция служит исправно, затем сказывается механический износ – в частности, уязвим подшипник маслонасоса. Любая поломка ставит вопрос: где это чинить? Агрегат сам по себе сложный, а у нас еще и очень редкий.

Во всех прочих вариантах применен гидроавтомат 6F35, знакомый нам по многим моделям Форда. Жизнестойкость его зависит от версии. В сочетании с турбомоторами проявляется быстрый износ фрикционов блокировки гидротрансформатора. При атмосферном же этого не наблюдалось. Ресурс – 250–300 тысяч км.

Подключением задней оси на машинах 4×4 заведует электронная муфта, надежная и недорогая в ремонте.

Эксплуатационные болячки

В подвеске еще до 100 тысяч км сдаются ступичные подшипники. Ремонт несложен, но подшипник здесь – единое целое со ступицей и отдельно не продается. Недоступны как отдельные детали шаровая опора передних рычагов и сайлентблоки задних – предусмотрена замена в сборе.

В конструкции рулевого механизма был дефект – обламывались болты крепления ЭУР. По отзывной кампании их меняли усиленными, но провели операцию не на всех машинах.

Фирменная болячка – оплавление контакта в контуре обогрева и вентиляции сидений.

Основной источник Фьюжнов для России – американские страховые аукционы, где распродают машины после ДТП. Делайте выводы.

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