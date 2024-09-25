Бутафорские выхлопные трубы — не только для вида!
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Правда ли, что многие автопроизводители используют бутафорские выхлопные трубы?
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Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
— Да. Такие решения встречались и встречаются на самых разных машинах, премиумных и не очень.
Конкретное исполнение бывает разное: у одних труба выхлопа просто смотрит в землю, у других глядит в бампер, но с декоративной частью не соединяется.
В основе такого подхода – как дизайнерские изыски, так и здравый смысл. Горячая выхлопная труба располагается подальше от пластика, а сам фальшвыхлоп всегда остается чистеньким и эффектно выглядит.
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