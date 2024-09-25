#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Двухмесячный ребенок погиб: подробности страшной аварии под Калугой
25 сентября
Двухмесячный ребенок погиб: подробности страшной аварии под Калугой
Младенец погиб и 4 пешехода пострадали после...
Зарубежных производителей вынудят создавать крупноузловые производства в РФ
25 сентября
Зарубежных производителей вынудят создавать крупноузловые производства в РФ
Госдума: необходимо остановить экспансию...
В России резко подорожали иномарки из Южной Кореи
25 сентября
В России резко подорожали иномарки из Южной Кореи
Автоэксперт Рогов: Иномарки в Южной Корее с...

Бутафорские выхлопные трубы — не только для вида!

Эксперт «За рулем» рассказал, зачем автомобилям нужен фальшвыхлоп

Вопрос от читателя «За рулем»:

Правда ли, что многие автопроизводители используют бутафорские выхлопные трубы?

Почитать еще: Если бы не рейка! Названы слабые стороны Toyota RAV4

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

Да. Такие решения встречались и встречаются на самых разных машинах, премиумных и не очень.

Конкретное исполнение бывает разное: у одних труба выхлопа просто смотрит в землю, у других глядит в бампер, но с декоративной частью не соединяется.

В основе такого подхода – как дизайнерские изыски, так и здравый смысл. Горячая выхлопная труба располагается подальше от пластика, а сам фальшвыхлоп всегда остается чистеньким и эффектно выглядит.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

  • Особенности использования стояночного тормоза в автомобилях с АКП рассмотрены тут.
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
25.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0