#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне приняли участие в автопробеге в поддержку ВС РФ и жителей Курской области
27 сентября
Россияне приняли участие в автопробеге в поддержку ВС РФ и жителей Курской области
14 сентября ДОСААФ России организовал...
Вспомните историю зарождения российского туризма в новом фильме-исследовании
27 сентября
Вспомните историю зарождения российского туризма в новом фильме-исследовании
27 сентября состоится премьера фильма «Туризм....
Форум автобизнеса «CarX – 2024»: ключевые факты
27 сентября
Форум автобизнеса «CarX – 2024»: ключевые факты
Опубликована полная программа форума...

Когда уже, наконец, электросамокатчиков заставят сдавать на права?

Эксперт «За рулем» оценил возможность введения прав на управление СИМ

Вопрос от читателя «За рулем»:

Реально ли ввести права за управление самокатами и прочими СИМ?

Почитать еще: Как припарковаться впритирку без камер и парктроников

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

Конечно. Более того, такой опыт уже есть. Вспомните, было время, когда на дорогах сновали 50кубовые мопеды, доставлявшие немало проблем с безопасностью движения. Но с 2013 года ввели «права» в том числе для них и сейчас они ездят реже, но, в основном, чинно и благородно.

Как только сложится политическая воля, в сфере СИМ можно навести аналогичный порядок.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, кто должен бороться с беспределом самокатчиков и курьеров на дорогах, рассказано здесь.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Никита Гудков
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 31
27.09.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1