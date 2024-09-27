Когда уже, наконец, электросамокатчиков заставят сдавать на права?

Эксперт «За рулем» оценил возможность введения прав на управление СИМ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Реально ли ввести права за управление самокатами и прочими СИМ?

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Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– Конечно. Более того, такой опыт уже есть. Вспомните, было время, когда на дорогах сновали 50‑кубовые мопеды, доставлявшие немало проблем с безопасностью движения. Но с 2013 года ввели «права» в том числе для них – и сейчас они ездят реже, но, в основном, чинно и благородно.

Как только сложится политическая воля, в сфере СИМ можно навести аналогичный порядок.

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