Когда уже, наконец, электросамокатчиков заставят сдавать на права?
Эксперт «За рулем» оценил возможность введения прав на управление СИМ
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Реально ли ввести права за управление самокатами и прочими СИМ?
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Ответ эксперта
Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:
– Конечно. Более того, такой опыт уже есть. Вспомните, было время, когда на дорогах сновали 50‑кубовые мопеды, доставлявшие немало проблем с безопасностью движения. Но с 2013 года ввели «права» в том числе для них – и сейчас они ездят реже, но, в основном, чинно и благородно.
Как только сложится политическая воля, в сфере СИМ можно навести аналогичный порядок.
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Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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27.09.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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