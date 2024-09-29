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Тротуароуборочная машина ТУМ‑975
29 сентября
Этот миниатюрный уборщик содержал в чистоте все улицы в СССР
Советская тротуароуборочная машина ТУМ‑975...
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Этот миниатюрный уборщик содержал в чистоте все улицы в СССР

Советская тротуароуборочная машина ТУМ‑975 работала круглый год

Тротуароуборочные машины ТУМ975, выпускавшиеся на московском заводе «Красный путь» около 20 лет, были разработаны в начале 60х годов. Мотор от Москвича407, дефорсированный до 29 л.с., размещался за задней стенкой кабины, которая отапливалась.

Тротуароуборочная машина ТУМ‑975
Тротуароуборочная машина ТУМ‑975

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Как в СССР разъезжались встречные троллейбусы, если линия была одна?

Привод – на передние колеса. Управляемые колеса – сдвоенные задние. В зависимости от времени года на ТУМ975 навешивалось либо подметальное оборудование, либо снегоуборочное.

Конструкция оказалась удачной: на длительный период времени ТУМ975 стали самыми распространенными в СССР тротуароуборочными машинами.

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Колодочкин Михаил
Фото:Музей железных дорог России
Количество просмотров 5
29.09.2024
Фото:Музей железных дорог России
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