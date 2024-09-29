Этот миниатюрный уборщик содержал в чистоте все улицы в СССР

Советская тротуароуборочная машина ТУМ‑975 работала круглый год

Тротуароуборочные машины ТУМ‑975, выпускавшиеся на московском заводе «Красный путь» около 20 лет, были разработаны в начале 60‑х годов. Мотор от Москвича‑407, дефорсированный до 29 л. с., размещался за задней стенкой кабины, которая отапливалась.

Тротуароуборочная машина ТУМ‑975

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Привод – на передние колеса. Управляемые колеса – сдвоенные задние. В зависимости от времени года на ТУМ‑975 навешивалось либо подметальное оборудование, либо снегоуборочное.

Конструкция оказалась удачной: на длительный период времени ТУМ‑975 стали самыми распространенными в СССР тротуароуборочными машинами.

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