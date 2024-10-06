Водителей будут готовить по-новому: подробности

На КАМАЗе разработали тренажер для обучения водителей категорий С и СЕ

В России образовался дефицит водителей категорий С и СЕ. Настолько существенный, что, согласно проведенному исследованию, их средняя зарплата по стране в I полугодии выросла на 74% по сравнению с январем-июнем 2023‑го – до 131 тысячи рублей. До конца года рост может составить еще от 10% до 30%. Наиболее острая нехватка кадров в двух столицах, а также в Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Радикальных решений, как побороть это негативное явление, пока нет. Одним из помогающих шагов может стать разработанный КАМАЗом тренажер. Его можно использовать как в автошколах, так и непосредственно на автопредприятиях – для повышения квалификации водителей и подготовки их к работе на новой модели.

Тренажер для водителей категорий C и CE

Фактически завод создал мобильный обучающий комплекс. В прицепе располагаются четыре статических тренажера для отработки базовых навыков. Затем водители переходят на подвижную установку, которая имитирует крены и колебания настоящего грузовика. В программе есть летние и зимние дороги, копия реальной трассы Миасс – Челябинск, маршрут по карьеру специально для самосвалов.

На финальном этапе можно закрепить полученные знания на «живой» машине – том тягаче, который эту мобильную автошколу привез. В перспективе в базу упражнений добавят модуль безопасности: система станет имитировать аварийные ситуации, а водитель должен будет правильно на них реагировать. Не исключено, что в будущем через тренажер станут удаленно управлять беспилотными грузовиками.

С новым отечественным среднетоннажником можно познакомиться тут.