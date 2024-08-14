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Найдено решение проблемы нехватки водителей большегрузов

Васканян: водителей грузовиков можно частично заменить беспилотниками

Артем Васканян, заместитель генерального директора по логистике 3PL-оператора NC Logistic, предложил использовать беспилотные технологии для частичного решения проблемы нехватки водителей грузовиков.

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Он считает, что беспилотники могут эффективно справляться с межскладскими перевозками, освобождая водителей для более сложных задач, таких как внутригородские и межрегиональные перевозки. Беспилотные автомобили, особенно на коротких маршрутах и при простых операциях, могут снизить потребность в водителях для управления грузовиками и погрузчиками, тем самым разгружая сотрудников внутри терминалов.

По словам эксперта, в России существует дефицит водителей грузовиков, частично обусловленный низким притоком молодежи в эту профессию. Престиж профессии упал, несмотря на конкурентоспособную заработную плату. Причинами негативного отношения к профессии называют высокую нагрузку, материальную ответственность, давление по срокам доставки и стереотипы о работе дальнобойщика.

Кандидатов на водителя этого вида транспорта привлекают ранним выходом на пенсию

Специалист предложил запускать профильные учебные программы в колледжах в сотрудничестве с логистическими компаниями. Это поможет студентам лучше понять профессию водителя и избавиться от стереотипов.

Кроме того, для повышения привлекательности профессии необходимо улучшить условия работы водителей. У них должны быть всегда исправные автомобили, регламентированный режим труда и отдыха, оплата ночевок в гостиницах, ДМС, корпоративная форма, премии и участие в корпоративной жизни. То есть для мотивации водителей следует использовать те же методы, что и для офисных работников.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 97
14.08.2024
Фото:Unsplash
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