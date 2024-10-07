Два мифа об автоэлектрике — можно попасть на штраф или заблокировать компьютер

«За рулем» рассказал о простых, но недопустимых вмешательствах в автомобиль

Свет

Улучшить видимость ночью хочется многим, но в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» есть конкретные запреты:

3.1. Количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве не соответствуют требованиям, предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

3.2. Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации, не соответствует классу такого источника света, предусмотренному изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

Смысл простой: не нужно пытаться заменить штатные источники света на иные. Допустима разве что 9замена галогеновых фар на ксеноновые, но только если данная модель автомобиля выпускалась в разных комплектациях, в частности – с ксеноном. Само собой, в этом случае потребуется система автоматической регулировки высоты пучков света.

Сломом, это серьезная и недешевая доработка. А простая попытка заменить одни лампочки на другие… в общем, не тратьте на это время.

Единственное, что действительно имеет смысл, – это замена штатных ламп накаливания на лампы Long Life, причем менять нужно не только перегоревшую лампочку, а обе сразу. Любые другие замены либо запрещены (если на упаковке с мощными лампами написано «Не для дорог общего пользования»), либо неуместны.

Если очень хочется поставить куда-то светодиодные лампы, то можно улучшить освещение багажника или, скажем, перчаточно-вещевого ящика.

Батарея

Замена аккумуляторной батареи – простейшая, казалось бы, операция. Но это не совсем так: таковой она была четверть века назад. На современных автомобилях возможны неприятности.

Почти наверняка сбросится множество оперативных настроек, которые затем придется восстанавливать. В премиальных автомобилях возможна более серьезная неприятность: компьютер примет ваши действия за несанкционированное проникновение и заблокируется. В этом случае необходимо обратиться в головной офис компании, чтобы компьютер разблокировали. А где он сейчас, этот головной офис?

Существует одна распространенная практика: заменять батарею на другую, причем меньшей емкости. Смысл следующий: маленькая АКБ будет быстрее заряжаться. Но это не так: если вы израсходовали, к примеру, один ампер-час, то только его и надо восстановить. А вот устанавливать батарею большей емкости, наоборот, не возбраняется. Если, конечно, ее габариты позволят это сделать.

Комментарий специалиста

Алексей Кожухов, официальный представителя бренда OTING в России (Sinomach Auto).

— Мы не рекомендуем вмешиваться в электронику автомобиля, включая блок управления двигателем, а также доступ к тормозной системе, трансмиссии и другим критически важным компонентам.

Система кондиционирования автомобиля требует особого внимания, так как в ней используется хладагент под высоким давлением, который при неправильной работе может привести к травмам или загрязнению окружающей среды.

Поэтому обслуживание и заправку кондиционера рекомендуется доверять специализированным сервисам. Система подвески и рулевого управления также играет ключевую роль в безопасности автомобиля. Ошибки при ремонте этих систем могут привести к серьезным аварийным ситуациям на дороге.

Двигатель, колеса, вентилятор — куда еще не надо лазить в машине.