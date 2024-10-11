Волги, которых вы никогда не видели
Десятилетиями имя «Волга» произносили с уважением, а то и с придыханием. Большинство граждан об этой машине ГАЗа лишь мечтали, а прокатиться могли только в такси. И если уж выпадало счастье приобрести – гордились Волгой и берегли ее, как семейную реликвию.
Все знали престижные и вожделенные седаны и почти совсем уж недоступные универсалы. Но под священным для уха советского человека именем в разные годы сделали немало интересных единичных образцов со знаменитым горьковским оленем на капоте. Вспомним для начала лишь малую их толику.
- А вот секретные модели АВТОВАЗа — об этих Ладах особо не говорили.
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