Волги, которых вы никогда не видели

Генерал-универсал, купе, лимузин, кросс-седан... Чего только не пытались создать на базе Волги. И некоторые проекты были очень даже интересными.

Десятилетиями имя «Волга» произносили с уважением, а то и с придыханием. Большинство граждан об этой машине ГАЗа лишь мечтали, а прокатиться могли только в такси. И если уж выпадало счастье приобрести – гордились Волгой и берегли ее, как семейную реликвию.

Все знали престижные и вожделенные седаны и почти совсем уж недоступные универсалы. Но под священным для уха советского человека именем в разные годы сделали немало интересных единичных образцов со знаменитым горьковским оленем на капоте. Вспомним для начала лишь малую их толику.

А вот секретные модели АВТОВАЗа — об этих Ладах особо не говорили.