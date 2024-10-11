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Волги, которых вы никогда не видели

Генерал-универсал, купе, лимузин, кросс-седан... Чего только не пытались создать на базе Волги. И некоторые проекты были очень даже интересными.

Десятилетиями имя «Волга» произносили с уважением, а то и с придыханием. Большинство граждан об этой машине ГАЗа лишь мечтали, а прокатиться могли только в такси. И если уж выпадало счастье приобрести – гордились Волгой и берегли ее, как семейную реликвию.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Все знали престижные и вожделенные седаны и почти совсем уж недоступные универсалы. Но под священным для уха советского человека именем в разные годы сделали немало интересных единичных образцов со знаменитым горьковским оленем на капоте. Вспомним для начала лишь малую их толику.

В 1960 году дизайнер Л.М. Еремеев предложил свое видение рестайлинга ГАЗ-21, намеченного на 1962 год. Творец Чайки ГАЗ-13 придал Волге ее черты, изменив капот и передние крылья. Изменения сочли слишком значительными и отвергли.
Универсал на базе ГАЗ-22 с двигателем V8 для спецслужб (ГАЗ-23) сделали в 1967-м. Всего два. Один отправили на Ближний Восток, а второй, с люком в крыше, отдали кинофотолаборатории ГАЗа.
В 1962-м сделали и фургон ГАЗ-22А. Машина имела грузоподъемность 500 кг. Такие автомобили стране были очень нужны, и в некоторых изданиях тех лет модификацию успели анонсировать как предсерийную. Но заводу хватало иных забот…
Полноприводный ГАЗ-22 сделали не на ГАЗе, а на некоем авторемонтном (возможно, военном) заводе. Позже идею воплотили и на ГАЗе в полноприводной Волге ГАЗ-24-95, выпущенной тиражом пять экземпляров.
Люксовый вариант ГАЗ-24 с измененной отделкой и экспериментальным двигателем V6 мощностью 141 л.с. Сделали всего два образца: ГАЗ-24-14 с механической коробкой передач и ГАЗ-24-15 с автоматом. В серию они не пошли.
Переднеприводная «двадцатьчетверка» – НАМИ-0173! Сделал ее в 1971-м инженер В.А. Миронов – поклонник переднего привода создал модификации практически всех советских легковых автомобилей с передними ведущими колесами.
Грузовой фургон на базе вожделенной Волги ее поклонники, вероятно, сочли бы святотатством! Тем не менее прототип ГАЗ-24-78 на 500 кг создали и даже показывали за границей. Но там он, видимо, особого ажиотажа не вызвал.
Уже в 1973-м дизайнер Н.И. Киреев создал рестайлинговый вариант 24-й Волги. На единственный ГАЗ-3101 поставили 115-сильный двигатель V8 рабочим объемом 4,25 л. Черты этого прототипа угадываются в более позднем серийном ГАЗ-3102.
Опытный образец универсала на базе престижного ГАЗ-3102, который купить было невозможно (отдельные экземпляры для избранных – не в счет), построили в 1982-м. Но большого смысла в такой модификации не было.
Фирма «Автосоюз» показала в 1995-м стретч на базе ГАЗ-3102, удлиненный почти на полметра. Внутри были удобные раздельные кресла, бар и телевизор. Первый образец продали прямо с выставки. Но интерес к таким Волгам быстро прошел.
В 2003-м на Московском автосалоне показали универсал на основе ГАЗ-310221. Машина стояла в экспозиции ГАЗа, но изготовила ее фирма «Автодизайн» из Набережных Челнов. Автомобиль представляли как модель 2005 года, но и тогда в это не очень верилось…
Волга-купе. Базу укоротили на 200 мм, на столько же удлинили двери. Поставили роскошные ковшовые сиденья и оснастили двигателем ЗМЗ-4064 с турбонаддувом! Автомобиль, в основном, вызывал улыбку, у кого-то – ироничную, у иных – желчно-саркастичную.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 5
11.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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