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Как не угробить автомобиль на осенней дороге — одно простое правило

«За рулем» перечислил все опасности луж на проезжей части и на проселке

Увидев лужу, некоторым водителям сложно удержаться и не проехать по ней на полной скорости. В этот момент совсем не хочется думать о том, что находится под водой. А это могут быть ямы, открытые люки, крупный мусор и так далее. Число страшилок, сопутствующих такому лихачеству, огромно.

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Чаще всего форсирование такой водной преграды заканчивается потерей номерного знака, пробоем колеса или поддона. А особенно невезучим грозит опасность посерьезнее: в сравнительно глубокой луже при лихой езде вода может попасть в воздухозаборник и вызвать гидроудар в двигателе.

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Напоминаем: такое случается, когда вода попадает в цилиндр двигателя, а поршень при ходе в сторону верхней мертвой точки пытается ее сжать. Но вода несжимаема – в итоге двигатель ждет дорогой и долгий капремонт.

Кстати, мелкие лужи могут быть не менее опасными, чем глубокие: в них часто возникает так называемое аквапланирование. Колеса начинают скользить по слою воды, утрачивая сцепление с дорогой, и автомобиль становится неуправляемым.

В городской среде после сильного ливня перед форсированием лужи лучше всего присмотреться к транспорту, идущему перед вами. Если такие же легковые машины преодолевают лужу без проблем – хорошо. А вот если даже у грузовиков типа КАМАЗа вода скрывает половину колеса – не лезьте! Ищите объезд, остановитесь, но не рискуйте.

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На пустынных загородных дорогах, когда нет возможности объехать лужу, есть смысл выйти из машины и потыкать в нее подходящей палкой, оценивая глубину. Решившись на форсирование, не переключайтесь выше первой передачи: на повышенных оборотах выхлопную систему водой не зальет.

И последнее. Когда лужа останется позади, постарайтесь несколько раз осторожно притормозить, чтобы просушить намокшие диски, колодки и барабаны.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 104
16.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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