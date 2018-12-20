Обычно дороги расчищают от снега активнее и тщательнее, чем парковочные места. А оставлять машину где-то ведь нужно. Учтите при парковке ряд потенциальных опасностей и нюансов.

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Знакомая для зимы картина: дорога более-менее чистая, а места для стоянки покрыты девственно белым снегом приличной толщины, да еще и отделены плотным бруствером, который намела коммунальная техника. Не ездить же вечно — будем парковаться.

Около собственного загородного дома или гаража все, конечно, возьмут лопату и почистят площадку. Все равно это нужно делать самому. Так что в этом случае все обернется только потерей времени и части физических сил. Но не проблемами.

В городе, скорее всего, придется брать препятствие ходом. Перед этим не забудьте провести разведку. Первым делом оцените твердость снежной преграды. Даже свежий бруствер может «списать» бампер из хрупкого пластика, которые нынче встречается даже на внедорожниках. А слежавшийся и схватившийся льдом способен и под днищем машины дел натворить. Вдвойне осторожным нужно быть, если машина лишена прочной металлической защиты картера.

Затем удостоверьтесь, что желанная площадка действительно является парковочным местом. Наткнуться на невидимый под снегом бордюр или клумбу — сомнительное удовольствие. В зоне риска окажутся шина, колесо, бампер, радиатор, детали подвески. Дороговато выйдет!

Интересно, а можно ли заехав в сугроб на хорошем ходу словить... гидроудар? Это когда внутрь цилиндров через воздухозаборник попадает вода. Если объем жидкости при этом превысит объем камеры сгорания, то при прохождении поршнем верхней мертвой точки и случится этот самый гидроудар, ведь вода слабосжимаема. В результате могут сломаться шпильки головки блока цилиндров, порваться прокладка ГБЦ или погнется шатун поршня. В любом случае, дорогостоящий ремонт неизбежен.

Спешу заверить: даже на автомобиле с низко висящим воздухозаборником словить гидроудар нереально. Сыпучий снег не обладает такой же проникающей способностью, как вода, и до двигателя не доберется. Да, часть его от повышения температуры сменит агрегатное состояние, превратившись в воду, но ее количества будет слишком мало.

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К слову, о подтаявшем снеге. Здесь нас подстерегает другая напасть. Расплавившись от высокой температуры силового агрегата и выпускной системы, он после того, как припаркованная машина остынет, превратится в лед и «прихватит» днище автомобиля. Заранее продумайте эту опасность. Если машина опирается колесами на твердую поверхность, колеса смогут преодолеть сравнительно небольшое сопротивление льда (разумеется, при наличии соответствующих сезону шин). Однако слой снега может быть настолько глубоким, что до асфальта шины не дотянутся. В этой ситуации примерзшее днище может стать серьезной проблемой. И не факт, что автомобиль удастся выручить традиционным способом — с толкача.

И еще один совет. Перед штурмом занесенного парковочного места, подумайте, как будете действовать при самой неблагоприятной ситуации — если застрянете. Не у всех автомобилей буксировочные проушины расположены «в ассортименте» по всем четырем углам кузова. Может статься, что буксир окажется некуда цеплять.