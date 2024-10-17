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Незабываемый ЗАЗ-966 — откуда уши растут

Над ним посмеивались, про него придумывали анекдоты. Но для многих он стал первым, а потому особенно памятным автомобилем.

Нельзя сказать, что это был недоавтомобиль. В хороших руках Запорожцы служили старательно и долго, переходя порой от дедов к внукам.

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Серийное производство ЗАЗ-966 начали полвека назад, а выпускали автомобиль, неспешно модернизируя, почти тридцать лет. Вспомним, как начиналась вся эта долгая история…

На фото — вариант 1. Сложнее всего шла доводка по температурному режиму двигателя. Мотористы и кузовщики спорили: кто виноват в перегреве. Как-то раз кузовщики разрезали пополам ведро и приварили к кузову «уши». Но до конца проблему охлаждения это так и не решило.
В первой половине 1960-х сделали минимум три варианта автомобилей с серийным мотором V4, объемом 0,89 л мощностью 27 л.с. Машины отличались длиной, базой (2120-2170 мм), деталями кузова и декором.
Считается, что ЗАЗ скопировали с немецкого NSU Prinz 4. У них действительно много общего. У немецкой машины все подвески пружинные, у Запорожца – спереди торсионы. Но Prinz 4 впервые показали в сентябре 1961-го, когда на ВДНХ уже выставили прототип ЗАЗ-966.
В НАМИ изучали Chevrolet Corvair с оппозитной «шестеркой» воздушного охлаждения мощностью 80 л.с., расположенной сзади. Модель стартовала еще в 1959-м. Ее стилистика повлияла как на советских, так и на немецких дизайнеров.
Влияние стилистики Chevrolet не обошло стороной и другие европейские фирмы. Американские черты читаются, например, в британском Hillman Imp 1963 года.
У серийного ЗАЗ-966 появилась решетка, делавшая машину похожей на переднемоторные автомобили и уменьшающая сходство с NSU и Chevrolet. Автомобиль быстро получил прозвище «ушастый», а за линию, разделяющую кузов вдоль, — еще и «мыльница».
Стилистика приборной панели ЗАЗ-966, конечно, с поправкой на класс автомобиля и материалы, тоже была куда ближе к американскому Шевроле (слева), нежели к немецкому NSU (справа).
В истории Chevrolet Corvair есть еще одна, менее известная страница: грузопассажирские, вагонные модификации, в том числе микроавтобус.
Практически параллельно с ЗАЗ-966 в Запорожье работали над семейством ЗАЗ-970/971 с задним и полным приводом: семиместным минивэном с быстросъемными сиденьями. Мотор V4 был выше оппозитного, а потому отнимал слишком много места в салоне.
У Chevrolet были и грузовые модификации – пикапы Rampside и Lоadside и фургон Сorvan.
Запорожские аналоги грузовых Chevrolet — пикап и фургон. В прессе 1960-х уже успели объявить о скором начале серийного производства, но завод в Запорожье не мог освоить второе семейство.
ЗАЗ-966, а затем 968 с моторами мощностью 30 и 40 л.с. (на экспорт — 45 и даже 50 л.с.), в том числе в нескольких модификациях для инвалидов, модернизируя, делали до 1994 г. Всего построили под 2,5 млн экземпляров.
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Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 124
17.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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