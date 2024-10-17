Незабываемый ЗАЗ-966 — откуда уши растут
Над ним посмеивались, про него придумывали анекдоты. Но для многих он стал первым, а потому особенно памятным автомобилем.
Нельзя сказать, что это был недоавтомобиль. В хороших руках Запорожцы служили старательно и долго, переходя порой от дедов к внукам.
Серийное производство ЗАЗ-966 начали полвека назад, а выпускали автомобиль, неспешно модернизируя, почти тридцать лет. Вспомним, как начиналась вся эта долгая история…
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Фото:из архива «За рулем»
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17.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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