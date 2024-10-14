13 самых крутых моделей отечественного автопрома

Эти машины выпускались десятилетиями и расходились миллионными тиражами. А некоторые продолжают сходить с конвейеров до сих пор, на протяжении уже полувека.

Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране.

Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-класса – все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями.

У нас тоже немало долгожителей (речь в данном случае лишь о легковых машинах), причем история некоторых еще не закончилась, а значит они вполне могут претендовать на лидерство и в отечественном, и в мировом рейтинге.

Вот тринадцать самых «долгоиграющих» моделей отечественного автопрома.

«За рулем» рассказал, как создавалась вазовская «десятка» в последние годы СССР.