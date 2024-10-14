13 самых крутых моделей отечественного автопрома
Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране.
Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-класса – все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями.
У нас тоже немало долгожителей (речь в данном случае лишь о легковых машинах), причем история некоторых еще не закончилась, а значит они вполне могут претендовать на лидерство и в отечественном, и в мировом рейтинге.
Вот тринадцать самых «долгоиграющих» моделей отечественного автопрома.
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