«Пройдемте в патрульный автомобиль!» — что может скрываться за этой фразой

«За рулем» рассказал, почему не всегда нужно садиться в машину ДПС

Сотрудник полиции может предложить вам проследовать в машину ГАИ по разным причинам. К слову, для составления протокола водитель инспектору не нужен – необходимы только его права и СТС транспортного средства. Поэтому пригласить вас в машину могут только для ознакомления с составленным документом и его подписанием. Если же вас зовут в патрульную машину до составления протокола, то это должно насторожить.

Главное опасение – предложение о взятке, которое, кстати, может оказаться провокацией. Наказание прописано в статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации:

Дача взятки наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

С одной стороны, все патрульные экипажи оснащены видеорегистраторами, и бояться, казалось бы, нечего. С другой стороны, регистратор, как и любую технику, можно выключить и затем сослаться на сбой в его работе.

Но даже включенный регистратор – не помеха: намекнуть на взятку можно и зачитывая в этот момент нарушенный пункт ПДД. Например, дотрагиваться пальцами до кнопок на магнитоле, чтобы сообщить нарушителю сумму, за которую можно уладить проблему.

Контрмеры: по закону вы не обязаны следовать за инспектором в автомобиль ДПС. Вот тут мы подробно разбираем эту тему со ссылками на конкретные положения приказа МВД РФ. Повторимся, составить протокол можно и без присутствия водителя. Так что, если вы понимаете, что инспектор заинтересован в беседе тет-а-тет, лучше от такого предложения отказаться.

«За рулем» объяснил, когда водителю ничего не грозит за отъезд с места аварии.

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