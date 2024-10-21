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Не успел зарегистрировать машину в срок — какой штраф?
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Не успел зарегистрировать машину в срок — какой штраф?
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Не успел зарегистрировать машину в срок — какой штраф?

Глава ГАИ – о наказаниях за несвоевременную регистрацию ТС

Вопрос от читателя «За рулем»:

На компанию закупали непосредственно в Китае партию из 22 малотоннажных грузовиков. Из-за сложностей логистики и дефицита персонала смогли зарегистрировать их лишь через 1,5 месяца после таможенного оформления. Штраф за просрочку пришлось платить за все 22 машины. Законно ли это, ведь нарушение одно и владелец тоже один?

Алексей, Самарская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

– Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» обязывает владельца транспортного средства обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для постановки ТС на государственный учет в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца ТС, ранее не состоявшего на государственном учете в РФ.

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Ответственность за неисполнение данной обязанности установлена статьей 19.22 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 2000 до 3500 рублей; на юридических лиц – от 5000 до 10 000 рублей. Поскольку каждое транспортное средство регистрируется отдельно, Госавтоинспекция вправе составлять протокол об административном правонарушении отдельно для каждого случая несвоевременной подачи соответствующего заявления.

  • Распространенные мифы о штрафах подробно разобраны тут.
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«За рулем»
Фото:Правительство Амурской обл./ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 3
21.10.2024
Фото:Правительство Амурской обл./ТАСС и «За рулем»
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