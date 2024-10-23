Тот самый Москвич-2141 — 15 версий, которых вы не видели
Многообещающий дебют в 1986 году Москвича-2141 – первого в истории завода переднеприводного автомобиля – сразу омрачился отсутствием по-настоящему подходящего вместительному хэтчбеку мотора. Двигатели УЗАМ объемом 1,5 л и ВАЗ объемом 1,6 л были для него явно слабоваты.
Кроме того, новинку не отличало высокое качество изготовления. Однако у машины были и достоинства.
К тому же при ее создании планировали, разумеется, и модификации, которыми 41-й действительно оброс. Только совсем другими – сделанными, кстати, в том числе и за рубежом. Чего только среди них не было! Правда, в основном опытные образцы, в лучшем случае – мелкосерийные версии.
Сегодня, когда завод «Москвич» заработал снова, на все это можно смотреть просто с исторических позиций.
Калита, Юрий Долгорукий, Дуэт и еще ряд малоизвестных 41-х – в галерее ниже.
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