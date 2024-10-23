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Тот самый Москвич-2141 — 15 версий, которых вы не видели

Последняя в истории завода АЗЛК модель, которая оказалась не последней, имела очень интересную историю.

Многообещающий дебют в 1986 году Москвича-2141 – первого в истории завода переднеприводного автомобиля – сразу омрачился отсутствием по-настоящему подходящего вместительному хэтчбеку мотора. Двигатели УЗАМ объемом 1,5 л и ВАЗ объемом 1,6 л были для него явно слабоваты.

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Кроме того, новинку не отличало высокое качество изготовления. Однако у машины были и достоинства.

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К тому же при ее создании планировали, разумеется, и модификации, которыми 41-й действительно оброс. Только совсем другими – сделанными, кстати, в том числе и за рубежом. Чего только среди них не было! Правда, в основном опытные образцы, в лучшем случае – мелкосерийные версии.

Сегодня, когда завод «Москвич» заработал снова, на все это можно смотреть просто с исторических позиций.

Калита, Юрий Долгорукий, Дуэт и еще ряд малоизвестных 41-х – в галерее ниже.

Седан Москвич-2142 был фактически готов к производству. Но его хотели запустить уже с новым оригинальным двигателем объемом 1,8 л. Мотор так и не появился. Седан в таком виде – тоже. А в начале 1990-х эту машину многие ждали.
Непримечательный внешне Москвич-21413 – заводская дизельная модификация для зарубежных рынков, в первую очередь западногерманского. На машине стоял дизель Ford KHD рабочим объемом 1,8 л, мощностью 60 л.с. Большинство таких автомобилей остались на родине.
Несколько интересных модификаций предложила югославская фирма «Прогресс». Например, вот такой вполне гармоничный универсал. Этот «сарай» наверняка пользовался бы у нас спросом.
Югославы же соорудили из Москвича-2141 и стретч, в том числе в санитарном варианте.
Поиски в жанре универсала довольно долго вели и на родине Москвича. Один из вариантов – самый простой, на основе серийного пикапа Москвич-2335: «будка» с продольными лавками по типу ИЖ-27156. Серийной машина не стала.
Еще один прототип грузопассажирского Москвича – уже некое приближение к тому, что позднее все-таки получилось.
Пикап по имени Гренадер – гибрид кузова Москвич-2335, шасси УАЗ-3151 с его коробкой передач и раздаткой и двигателя ЗМЗ-410 мощностью 105 л.с. Заявленная грузоподъемность – 750 кг. Машину в конце 1990-х разработали в НАМИ, но инвестора не нашли.
Москвич–2141Y2 по имени Юрий Долгорукий впервые показали в 1998-м. Базу увеличили на 200 мм. На машины ставили моторы ВАЗ (1,8 л, 77 л.с.), УЗАМ (1,8 л, 85 л.с.), а потом и 112-сильный Renault.
Грузопассажирский Москвич-2901 все-таки стал мелкосерийным. Делали автомобили на Киевском авторемонтном заводе в очень небольших количествах. Существовали прототипы такси и скорой помощи.
Представительский Москвич-2142R5 Калита с решеткой радиатора в стилистике Rolls-Royce и моторами Renault в 112 л.с. и 145 л.с. Существовала и версия 2144 с полным приводом. Калиту собирали единичными экземплярами.
Всласть наудлиняв автомобили, на заводе решили их купировать. База модели Дуэт — всего 2300 мм. Существовали варианты с разным декором, в том числе решеткой радиатора от Калиты, отечественными и импортными двигателями. Сделали с десяток таких купе.
Еще одно чудо от НАМИ – Т-134 Тачанка. Рама, коробка передач и раздатка – от УАЗа, мотор – V8 от ГАЗ-3307. Этот проект инвесторов тоже не вдохновил.
Вслед за серийным пикапом Москвич-2335 создали версию с полурамой для специализированных надстроек. Москвич-233522 выпустили даже небольшой партией в 1995-1996 гг. Полноприводный вариант — Москвич-23356 1995 года — остался опытным образцом.
Пикап Москвич-233521 с двойной кабиной и удлиненной дверью оснастили двигателем УЗАМ рабочим объемом 2 л, мощностью 89 л.с. Небольшое количество товарных автомобилей произвели в 2000-2001 гг.
Изобретательность умельцев привела и к закамуфлированным пикапам с одинарной или двойной кабинами и… пулеметами в кузове.
  • Над ним посмеивались, про него придумывали анекдоты. Но для многих он стал первым, а потому особенно памятным автомобилем. Так вот откуда взялись уши у незабываемого ЗАЗ-966!

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 161
23.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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