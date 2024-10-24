СБКТС — как машине получить допуск на дороги

«За рулем» рассказал, зачем СБКТС нужен автомобилю и как его оформить

Что такое СБКТС

СБКТС – это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Этим документом удостоверяется соответствие отдельного ТС в рамках стран Таможенного союза, куда входят Россия, Кыргызстан, Казахстан, Армения, Беларусь. Также этим документом определяются требования по экологическим стандартам и безопасности.

Ключевым понятием в этом документе является отдельно взятое транспортное средство, которое может относиться к одной из пяти категорий.

1. Новые транспортные средства, ранее не допущенные к дорожному движению за пределами Таможенного союза и которые ввозятся физлицом на его территорию для последующей эксплуатации в личных целях.

2. Серийные транспортные средства, выпущенные на территории Таможенного союза и в конструкцию которых до ввода в эксплуатацию в частном порядке были внесены изменения.

3. Транспортные средства, выпущенные в свободное обращение из числа поставляемых по оборонному заказу.

4. Если возраст ТС более трех лет и они были ранее допущены к эксплуатации в странах, не входящих в Таможенный союз.

5. Транспортные средства, самостоятельно собранные из машинокомплектов.

Транспортные средства, подлежащие обязательному оформлению СБКТС при ввозе в Российскую Федерацию:

троллейбусы;

легковые авто;

грузовики категории N1-N3 массой от 3,5 до 12 т;

грузовые полуприцепы и прицепы категории О;

автобусы и микроавтобусы категории М1-М3;

мототранспорт категории L.

Что не подлежит оформлению СБКТС:

шасси;

транспортные средства физлиц, которые являются участниками государственных национальных программ помощи беженцам и переселенцам;

большегрузы и внедорожники;

дипломатический транспорт;

ретротехника, выпущенная 30 лет назад и более: мототехника и автомобили, а также грузовые ТС, выпущенные более 50 лет назад;

транспорт, чья скорость не превышает 25 км/ч;

транспорт, ввозимый на территорию Таможенного союза для временной эксплуатации на срок не более 6 месяцев;

спортивная техника, не рассчитанная к эксплуатации на общих дорогах;

транспорт, поставки которого предназначены обеспечивать национальную безопасность.

Зачем нужно СБКТС

Это не простая формальность, и вот по каким причинам.

Без СБКТС невозможно получить ЭПТС и пройти таможенную очистку.

Без СБКТС не получится оборудовать ТС системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая в случае ДТП обеспечит связь с экстренными службами.

Без СБКТС не будет возможности продать или сдать в аренду ТС, а также беспрепятственно эксплуатировать технику на территории стран Таможенного союза.

СБКТС и ЭПТС

Электронный паспорт технического средства (ЭПТС) выдается только после получения СБКТС. Возможность эксплуатации ТС на дорогах Таможенного союза подтверждается фактом получения СБКТС.

Документы ЭПТС и СБКТС различны по содержанию. В ЭПТС содержится полная информация не только о транспортном средстве, но и о его владельцах.

СБКТС и ОТТС

ОТТС – одобрение типа транспортного средства вместе с СБКТС подтверждает соответствие техники требованиям техрегламента 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», действующего на территории стран Таможенного союза.

Отличаются эти документы двумя пунктами.

1. Оформлением ОТТС занимается непосредственно производитель транспортного средства или его представители.

2. Выдача ОТТС производится исключительно на автомобили, ввозимые партиями или выпускающиеся серийно в странах Таможенного союза.