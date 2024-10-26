Самоходная или самодвижущаяся? Разбираемся на примере Клевера

«За рулем» рассказал о новейшей роботизированной гаубице на гусеничном шасси

В эпоху дронов и яростной контрбатарейной борьбы артсистемам как воздух нужна мобильность. Речь не столько о самоходных орудиях, способных совершать длительные марши, сколько об умении оперативно поменять огневую позицию без помощи тягача. Именно такое перспективное орудие было представлено на форуме Армия-2024.

Расчет в укрытии

Главное новшество разработки под названием Клевер – возможность вести огонь и менять позицию без непосредственного участия расчета. То есть военнослужащие во время стрельбы не суетятся вокруг гаубицы, поскольку артсистема роботизирована и управляется дистанционно с расстояния до полукилометра. Причем время перевода орудия из походного положения в боевое и обратно составляет всего 30 секунд.

Роботизированная гаубица Клевер способна передвигаться и вести огонь с помощью дистанционного управления.

Объявленный запас хода – порядка 400 километров. Но это, скорее, говорит о солидной емкости топливного бака и отсутствии необходимости слишком часто его пополнять. Почему?

При максимальной скорости в 12 км/ч трудно представить Клевер, передвигающийся своим ходом в составе воинской колонны на марше. Именно показатель максимальной скорости – верный признак, что перед нами не самоходная, а самодвижущаяся артсистема. И предназначена она для самостоятельной смены позиций, выдвижения к точке перезаряжания или транспортной машине.

На резиновом ходу

Гусеничное шасси – это не обязательно громкое лязганье металлических траков. Ходовая часть Клевера – новейшая разработка челябинского завода ДСТ-Урал.

Универсальная гусеничная платформа МТС-15. Длина – 6200 мм, ширина – 3020 мм. Дизельный двигатель ЯМЗ рабочим объемом 6,65 л.

Универсальная платформа МТС-15 оснащена резиновыми гусеничными лентами шириной 800 мм, армированными металлическим кордом. Такие опоры обеспечивают универсальной платформе низкое давление на грунт (0,22-0,46 кгс/см2 в зависимости от нагрузки), а следовательно, и отменную проходимость.

Хорошо видны очень широкие резиновые гусеницы, обеспечивающие высокую проходимость Клевера.

По каждому борту у МТС-15 расположено по четыре каретки с опорными катками и два поддерживающих катка. Узлы герметичны и снабжены смазкой на весь срок эксплуатации.

Дорожный просвет шасси – 500 мм. Трансмиссия – гидростатическая с бесступенчатой системой переключения передач. Двигатель – дизельный ЯМЗ-536 с турбонаддувом и интеркулером мощностью 312 л.с. при 2300 об/мин.

Автомат для Д-30

Артиллерийская часть Клевера – это гаубица Д-30 (2А18) калибром 122 мм. Это надежное орудие еще советской разработки с широкой номенклатурой боеприпасов.

Гаубица Д-30 122 мм в буксируемом варианте. Длина ствола – 38 калибров, масса – 3200 кг, начальная скорость снаряда – 690 м/с.

Оно может вести огонь бронебойными кумулятивными, осколочно-фугасными, дымовыми, химическими, осветительными, осколочными, активно-реактивными снарядами. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным боеприпасом – 15,3 км.

Конечно, орудия калибром 152 мм мощнее и дальнобойнее, но Д-30 обладает меньшей массой и компактнее, что оптимально для создания самодвижущейся артиллерийской системы.

Уникальная конструкция платформы позволяла Д-30 вести круговой обстрел, не перемещая гаубицу, и использовать ее в качестве противотанковой пушки прямой наводкой.

При проектировании самодвижущейся гаубицы столь широкими углами наведения по ряду объективных причин пришлось пожертвовать. Теперь они составляют от 15 до 57 по вертикали и плюс-минус 30 по горизонтали против от -7 до +70 и 360 в исходном варианте.

Впрочем, подвижность гусеничного шасси должна позволить вести круговой обстрел. А вот что сделано с раздельно-гильзовым заряжанием, предполагающим в исходном варианте ручную подачу в канал ствола сначала снаряда, а потом заряда?

В задней части гаубицы самодвижущегося комплекса расположен автомат заряжания на четыре выстрела.

Важнейшее приобретение гаубицы Д-30 в самодвижущемся варианте – автомат заряжания возимого боекомплекта на четыре выстрела.

В конечном счете, подвижность орудия, дистанционное управление и автоматическая подача боеприпасов созданы, чтобы максимально обезопасить расчет Клевера.

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