Опасность! Или почему вдруг офицер ГАИ набивается вам в друзья

«За рулем» объяснил, почему не стоит «дружить» с инспектором ДПС

Инспекторы ГАИ – хорошие психологи, но некоторые из них могут использовать эти навыки для того, чтобы получить от водителя желаемое.

Прием с дружбой особенно хорошо работает, если водителю «светит» лишение прав и тот отчаянно ищет поддержки. Как хороший психолог, инспектор это понимает и старается сделать все, чтобы расположить к себе собеседника.

Доверительное общение в таких некомфортных обстоятельствах заставит водителя стать более сговорчивым. Слово за слово, а там, глядишь, сотрудник ДПС посоветует, как можно решить вопрос на месте, без участия суда.

Контрмеры: инспектор – это не ваш приятель, а вы – не его, так что ваше с ним общение не должно выходить за рамки диалога между гражданином и представителем закона. Любые попытки сократить дистанцию, и уж тем более открытые намеки на взятку, следует немедленно пресекать. Помните, что уголовному преследованию может быть подвергнут не только тот, кто принял взятку, но и тот, кто ее дал. И вас могут просто провоцировать.

Напомним, что статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации дача взятки наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Совет

Незнание законов и паника может довести вас до беды. Не поддавайтесь желанию действовать быстро, инстинктивно, не задавая лишних вопросов. Отсюда вывод: после того, как инспектор озвучил вам основания для остановки, выдохните и возьмите паузу.

В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы сказать «Подождите, сперва я перечитаю эту статью и выясню, что мне по ней грозит» или «Мне нужно позвонить адвокату». Поверьте, инспектор отнесется к этому с пониманием, а рассказов про недобросовестных инспекторов станет гораздо меньше.

«За рулем» напомнил, как нужно отвечать на неуместные вопросы работника ДПС.

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