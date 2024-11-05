Премиум-кроссовер с пробегом: какой выбрать и как выбирать

Эксперт «За рулем» оценил перспективы люксовых кроссоверов старше 10 лет

За и против подержанного премиума

Все премиальные кроссоверы отличают высокий ездовой комфорт и высокий уровень безопасности, обилие электроники, живучие подвески и кузова. По части надежности как минимум до 100 тысяч км у них всё хорошо.

Но и причины недоверия к премиуму с пробегом – в первую очередь, немецкому – вполне очевидны. Отпугивает ожидаемая стоимость содержания после 100 тысяч км. Особенно модификаций, снабженных пневмоподвесками и «умными» амортизаторами – это великолепие обычно умирает ближе к 150–200 тысячам км.

По логике, чем старше машина, тем чаще и больше в нее придется вкладывать для поддержания в порядке. Многих и пугают безумные траты.

Что не так у премиум-кроссоверов с пробегом

Главная проблема – сложные и дорогие в ремонте моторы. Они вполне устраивают первых владельцев Audi и BMW. Согласны на потенциально высокие траты и вторые – кто покупает относительно свежие машины. А для всех последующих покупателей, похоже, бремя выглядит слишком тяжким. Лучше найти что-то другое, менее статусное и более практичное.

Оттого в разделе залежалого товара пребывает премиум старше 10 лет: Audi Q5 и Q7, многие BMW, Range Rover, Мерседесы классов M и GL, Volvo XC90 и Porsche Cayenne. Чем дороже машина была новой, тем ниже на нее спрос после 150 тысяч км. Однако это правило касается не всех премиальных кроссоверов. Особняком стоят «японцы».

Что выбрать?

Ликвидность той или иной модели можно оценить, сопоставив число предложений на вторичке с общим тиражом проданных новых машин.

Например, BMW X5 продали в России намного меньше, чем кроссоверов Kia Sorento, а на вторичке их предлагают намного больше. По числу предложений среди вообще всех кроссоверов не старше 15 лет BMW X5 держится на четвертом месте, опережая Дастеры и Кашкаи. И в возрасте «икс-пятый» чрезвычайно похож на неликвид.

Это подтверждается и сравнением по маркам. Обильнее всего на вторичном рынке представлены кроссоверы Тойоты, что логично – их просто больше всех в автопарке страны. А на втором месте – кроссоверы BMW. На пятом – Mercedes-Benz. Рынок забит премиальными кроссоверами!

Цены при этом отнюдь не роняют до плинтуса – продавцы терпеливо ждут покупателей. Но как не заметить, что десятилетние Volvo XC90 идут по ценам, в общем, наравне с Тойотами RAV4. Хотя RAV4 не премиум и сильно меньше по размерам. Такая же ситуация в паре Audi Q7 и Toyota Highlander – «японец» меньше, но дороже. Похоже, Q7 упорно не воспринимают как выгодную покупку по разумной цене – и не берут!

Почему «японцы» лучше «немцев»

Речь о популярных у нас марках Lexus и Infiniti. Сюда же можно отнести не очень распространенный бренд Acura. Исходно их модели часто базируются на «обыкновенных» Тойотах, Ниссанах и Хондах.

Гаммы моторов японского премиума короче, чем у «немцев», и сами агрегаты иные. Немцы не смогли или не захотели укладывать атмосферники в нормы Евро‑6. А японские компании не наделяли премиальные модели турбонаддувом и прямым впрыском, развивая атмосферники большого объема. Как правило, очень надежные и долговечные.

Этот подход виден по большинству моделей. К примеру, у Лексуса RX третьего поколения (по технике – родственник Тойоты Highlander) нет ни дизеля, ни бензинового турбомотора – только атмосферные. Бензинового турбодвигателя нет ни у Infiniti FX, ни у Акуры MDX. В конечном итоге их гораздо проще содержать – при меньшем объеме технических инноваций. Ломаются реже, служат столько же или дольше.

Сказанное вовсе не означает, что при выборе следует отмести всех «немцев» в пользу «японцев». Предпочтения у всех разные, и у немецких моделей есть свои плюсы. Но стоимость содержания изрядно побегавшего «японца» определенно ниже, чем европейского аналога. Да и многие запчасти сейчас найти проще.

Есть еще нюансы и подробности. Шесть конкретных примеров детально рассмотрены в этой публикации.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте