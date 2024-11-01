Скользим! Проверили, как едет Веста с новой ESC

«За рулем»: стабилизация на Весте настроена оптимально, но зимой проверим снова

Как уже рассказывал «За рулем», на семейство Lada Vesta вернулась система стабилизации, а также еще целый ряд важных функций. Главный редактор издания Максим Кадаков уже поездил на обновленной машине с важной системой безопасности и рассказал о впечатлениях на страницах нового номера журнала «За рулем».

Сразу оговоримся, новую ESC на Весте можно отключить нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/час она вернется в работу. Хватит, чтобы слегка побуксовать. Да и с включенной системой Веста позволяет слегка «грести» обоими колесами, но не более того.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Я изрядно поскользил по гравийно-грунтовой дороге разной «зернистости», которая хорошо имитирует снежные условия – на высокой скорости скольжения развиваются быстро и даже пугающе для неопытного водителя.

Так вот, высокочастотная система стабилизации сначала дает водителю (да и самой себе) почувствовать начало скольжения, а затем уверенно и быстро притормаживает нужные колеса, стабилизируя автомобиль. При этом Веста не встает колом, как это бывает при работе низкочастотных ESP – все происходит интеллигентно, без лишней паники и перетормаживания. Но зимой все-таки проверим еще раз.

Кадаков отметил, что возвращение ESC позволило вернуть и другие утраченные функции. Заработал помощник при старте на уклоне, помогающий неопытным водителям на машинах с механической коробкой. При включении заднего хода на экране появляется динамическая разметка, потому что появился датчик угла поворота руля. А при экстренном торможении включается «аварийка».

Что за «стабилизацию» ставят на Весту после ухода Bosch? Как она все-таки правильно называется – ESP или ESC? Какие еще функции вернулись на Весту вместе с этой системой? И чего по-прежнему не хватает?

Ответы на эти и другие вопросы – в ноябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Без паники!» Максима Кадакова, журнал «За рулем», №11 за 2024 год.

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