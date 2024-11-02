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«Заглушите двигатель!» — надо ли выполнять это требование ГАИ

«За рулем» объяснил, почему не нужно спешить при общении с инспектором ДПС

Требование глушить двигатель, остановившись для проверки документов по требованию инспектора ГАИ, не прописано в ПДД. Если вы все-таки глушите двигатель сразу, как только вас остановили, то это может натолкнуть сотрудника ДПС на две мысли:

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  • Если глушите двигатель, то, возможно, пытаетесь скрыть какую-то неисправность. А это уже повод пристальнее изучить ваш автомобиль на предмет выявления технических неисправностей, при которых эксплуатация ТС запрещена.
  • У вас много свободного времени (или вы специально демонстрируете, что у вас его много), а следовательно, инспектор может побеседовать с вами подольше и выявить какие-либо причины для составления протокола.
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Следует помнить, что инспекторы ГАИ – хорошие психологи и в некоторых ваших действиях способны рассмотреть скрытые смыслы.

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Некоторые водители глушат двигатель для того, чтобы отмазаться от возможного штрафа за непристегнутый ремень. И они стараются заглушить двигатель до того, как инспектор подойдет к их машине.

Такие автовладельцы руководствуются пунктом 2.1.2 ПДД, где сказано, что пристегнутым водитель должен быть только во время движения. А если машина не едет и двигатель заглушен, то это уже не считается движением.

Однако, как показывает практика, избежать штрафа, действуя таким образом, не удастся. Если вы не пристегнуты ремнем, и сотрудник ДПС заметил это еще до остановки, то в любом случае придется понести наказание за нарушение. И доказать обратное у вас вряд ли получится.

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Что касается мотоциклов, то их владельцам также необязательно глушить двигатель. Даже несмотря на то, что некоторые инспекторы ГАИ просят об этом, ссылаясь на громкий звук двигателя и выхлопа мотоцикла.

На самом деле, инспектор может опасаться, что мотоциклист сбежит, дав по газам, и только поэтому просят заглушить мотоцикл. Игнорировать эту просьбу или выполнить ее ― личное дело райдера или водителя.

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Кацубо Игорь
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4032
02.11.2024 
Фото:Depositphotos
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