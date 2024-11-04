Почему эту Волгу обзывали сараем, но мечтали о ней

«За рулем» раскрыл несколько секретов советского универсала ГАЗ-2402

Волга ГАЗ-2402 – в советской истории автомобиль противоречивый. Очень престижный, а отчасти – грузовик. Очень востребованный, а купить практически невозможно. Предмет насмешек и одновременно – объект для жгучей зависти.

Спереди – шик, сзади – грузовик

Производство универсалов на базе ГАЗ-24 начали в 1972 году – через четыре года после начала мелкосерйиного выпуска седанов и через два года после того, как ГАЗ-24 окончательно вытеснил с конвейера ГАЗ-21.

Интерес к машине был, конечно, огромный, но стать владельцем такой Волги особо никто и не рассчитывал. Ведь и предыдущий универсал ГАЗ-22 продавали лишь «специальным» людям, так или иначе приближенным к власти.

При взгляде с переднего сиденья – обычная Волга. В первой половине 1970-х салон казался невиданно роскошным. Мягкие широкие кресла, мягкая панель приборов, штатный радиоприемник, часы, карман на водительской двери. Но в 1980-х по сравнению с Жигулями ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 или Москвичом-2140SL все это уже особой роскошью не казалось.

Сзади эта Волга – универсал и потому немного грузовик. Сиденье, а скорее лавочка второго ряда – тоненькая и жесткая. Зато Волга-универсал – семиместная. Хотя сзади между колесными арками сидеть совсем грустно. Поначалу даже писали, что там детские сиденья. Но ведь львиная доля универсалов уходила в государственные учреждения.

Работали такие машины и в такси. Поначалу проезд в них стоил даже в полтора раза дороже, чем в седане, – 15 копеек за километр вместо 10 копеек. Но в середине 1970-х все уравняли – 20 копеек что в седане, что в универсале. Но в такой Волге можно было ехать большой компанией, или везти нечто объемное. Скажем, телевизор или даже небольшой холодильник.

Для перевозки грузов ГАЗ-24-02 был действительно хорош. Можно сложить лишь заднее сиденье, а можно и средний ряд. Тогда в машину поместится примерно полтора кубометра груза. Официальная грузоподъемность – 400 кг. Задние рессоры усилены.