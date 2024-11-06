Бензин и дизтопливо в РФ дорожают, но не везде одинаково: где дешевле заправляться
К базовому демпферному механизму сдерживания цен правительство два года подряд регулярно добавляет ограничения на экспорт. Иногда дизтоплива, иногда бензина, иногда – того и другого. Запрет на вывоз бензина, введенный с 1 августа, продлили до конца года.
Определенные результаты, наверное, есть. Топливо могло дорожать сильнее, но пока рост цен в пределах нормы. За нее принимаем официальные значения инфляции: если за год подорожание составит 6–10% – ничего страшного. Так считается.
Очень разные проценты
Если считать все бензины, то, по данным Росстата, за год они уже прибавили в цене 7,4%, слегка опережая инфляцию.
Это не совсем прозрачный подход, потому что АИ‑92 вырос на 5–6% – в среднем по РФ до 54 рублей за литр. Дизтопливо поднялось менее существенно, с 64 до 67 рублей – чуть больше 4%. А вот АИ‑95 подорожал на 6–7%, АИ‑98 и ‑100 – на 13–15%.
Подорожанию дают различные объяснения: высокая доля налогов в цене топлива, закрытые на ремонт НПЗ, убыточная торговля в розницу некоторыми видами топлива.
Гораздо реже отмечают, что с годами снижается спрос на АИ‑92, а на высокооктановые бензины неуклонно растет. В 2010 году доля АИ‑95, ‑98 и ‑100 в производстве составляла 19%, сейчас превышает 40%. И не поспевает за потребностями. Иномарок в автопарке становится больше, а современные моторы всё реже приемлют АИ‑92.
Добавим, что при среднем возрасте российского легкового парка в 15 лет проблема цены АИ‑98 беспокоит ничтожно малую часть автовладельцев. Дизельные легковушки составляют 5,7% парка – тоже немного. Так что основная тревога – за массовые АИ‑92 и АИ‑95, а с ними ситуация терпимая. И прогноз на остаток года благоприятный. Подорожают, конечно, и они, но незначительно.
Что считает Росстат?
Росстат ведет еженедельный мониторинг потребительских цен на 1700 фиксированных АЗС, расположенных в 279 городах. В октябре самый дешевый АИ‑92 продавали в Челябинской области (50,04 рубля за литр), самый дешевый АИ‑95 – в Томской (54,33). Самое дешевое ДТ – в Брянской и Орловской областях (61,8). Самое дорогое топливо – в дальневосточных регионах.
Для полноты картины по стране в целом «сложить и поделить» средние цены регионов недостаточно. Необходимо учесть объемы продаж. Самые высокие объемы – в густонаселенных регионах. Лидеры по потреблению топлива – Москва и Московская область (суммарно 15% всего автопарка страны), через них вдобавок идут основные транзитные потоки. Их влияние на «среднюю цену по стране» – наивысшее.
Потребительские цены на топливо (период 1-7 октября), руб/л
|
|
АИ-92
|
АИ-95
|
ДТ
|
РФ в среднем
|
53,57
|
58,86
|
67,03
|
Москва
|
54,02
|
60,30
|
66,32
|
Брянская обл.
|
52,72
|
57,93
|
61,75
|
Краснодарский край
|
54,22
|
60,26
|
63,04
|
Республика Саха
|
65,21
|
67,92
|
81,83
|
Республика Татарстан
|
51,72
|
56,37
|
62,14
|
Челябинская обл.
|
50,04
|
55,23
|
65,21
Колоссальные убытки
В августе сложилась, как говорят, нетипичная ситуация: независимые сети АЗС продавали АИ‑95 в среднем на 41 копейку дороже, чем заправки тех компаний, которые добывают и перерабатывают нефть (вертикально интегрированных, ВИНК).
Вообще-то мы и раньше такое регулярно наблюдали. Да и с чего у независимых должно быть дешевле? Ведь они покупают топливо оптом у ВИНК. А стенать насчет убыточной торговли продолжают и те, и другие.
По данным аналитической компании ОМТ Консалт, убытки имеют место: в сентябре при продаже АИ‑95 убытки достигали 1,57 руб. за литр (без учета Дальнего Востока). Да, но АИ‑92 и ДТ продавали с выгодой – 3,79 и 5,59 рубля за литр. При том, что объем продаж ДТ на внутреннем рынке в 1,8 раз больше, чем всех бензинов, вместе взятых. Дальнобойщики изводят много?
Кое-что приносят кофе и хот-доги – в общем, грех жаловаться. Но если не жаловаться, то у правительства может сложиться мнение, что нефтяники живут слишком хорошо.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.