Бензин и дизтопливо в РФ дорожают, но не везде одинаково: где дешевле заправляться

Эксперт «За рулем» выяснил, как изменились цены на АЗС после запрета на вывоз топлива

К базовому демпферному механизму сдерживания цен правительство два года подряд регулярно добавляет ограничения на экспорт. Иногда дизтоплива, иногда бензина, иногда – того и другого. Запрет на вывоз бензина, введенный с 1 августа, продлили до конца года.

Определенные результаты, наверное, есть. Топливо могло дорожать сильнее, но пока рост цен в пределах нормы. За нее принимаем официальные значения инфляции: если за год подорожание составит 6–10% – ничего страшного. Так считается.

Очень разные проценты

Если считать все бензины, то, по данным Росстата, за год они уже прибавили в цене 7,4%, слегка опережая инфляцию.

Это не совсем прозрачный подход, потому что АИ‑92 вырос на 5–6% – в среднем по РФ до 54 рублей за литр. Дизтопливо поднялось менее существенно, с 64 до 67 рублей – чуть больше 4%. А вот АИ‑95 подорожал на 6–7%, АИ‑98 и ‑100 – на 13–15%.

Подорожанию дают различные объяснения: высокая доля налогов в цене топлива, закрытые на ремонт НПЗ, убыточная торговля в розницу некоторыми видами топлива.

Гораздо реже отмечают, что с годами снижается спрос на АИ‑92, а на высокооктановые бензины неуклонно растет. В 2010 году доля АИ‑95, ‑98 и ‑100 в производстве составляла 19%, сейчас превышает 40%. И не поспевает за потребностями. Иномарок в автопарке становится больше, а современные моторы всё реже приемлют АИ‑92.

Добавим, что при среднем возрасте российского легкового парка в 15 лет проблема цены АИ‑98 беспокоит ничтожно малую часть автовладельцев. Дизельные легковушки составляют 5,7% парка – тоже немного. Так что основная тревога – за массовые АИ‑92 и АИ‑95, а с ними ситуация терпимая. И прогноз на остаток года благоприятный. Подорожают, конечно, и они, но незначительно.

Что считает Росстат?

Росстат ведет еженедельный мониторинг потребительских цен на 1700 фиксированных АЗС, расположенных в 279 городах. В октябре самый дешевый АИ‑92 продавали в Челябинской области (50,04 рубля за литр), самый дешевый АИ‑95 – в Томской (54,33). Самое дешевое ДТ – в Брянской и Орловской областях (61,8). Самое дорогое топливо – в дальневосточных регионах.

Для полноты картины по стране в целом «сложить и поделить» средние цены регионов недостаточно. Необходимо учесть объемы продаж. Самые высокие объемы – в густонаселенных регионах. Лидеры по потреблению топлива – Москва и Московская область (суммарно 15% всего автопарка страны), через них вдобавок идут основные транзитные потоки. Их влияние на «среднюю цену по стране» – наивыс­шее.

Потребительские цены на топливо (период 1-7 октября), руб/л

АИ-92 АИ-95 ДТ РФ в среднем 53,57 58,86 67,03 Москва 54,02 60,30 66,32 Брянская обл. 52,72 57,93 61,75 Краснодарский край 54,22 60,26 63,04 Республика Саха 65,21 67,92 81,83 Республика Татарстан 51,72 56,37 62,14 Челябинская обл. 50,04 55,23 65,21

Колоссальные убытки

В августе сложилась, как говорят, нетипичная ситуация: независимые сети АЗС продавали АИ‑95 в среднем на 41 копейку дороже, чем заправки тех компаний, которые добывают и перерабатывают нефть (вертикально интегрированных, ВИНК).

Вообще-то мы и раньше такое регулярно наблюдали. Да и с чего у независимых должно быть дешевле? Ведь они покупают топливо оптом у ВИНК. А стенать насчет убыточной торговли продолжают и те, и другие.

По данным аналитической компании ОМТ Консалт, убытки имеют место: в сентябре при продаже АИ‑95 убытки достигали 1,57 руб. за литр (без учета Дальнего Востока). Да, но АИ‑92 и ДТ продавали с выгодой – 3,79 и 5,59 рубля за литр. При том, что объем продаж ДТ на внутреннем рынке в 1,8 раз больше, чем всех бензинов, вместе взятых. Дальнобойщики изводят много?

Кое-что приносят кофе и хот-доги – в общем, грех жаловаться. Но если не жаловаться, то у правительства может сложиться мнение, что нефтяники живут слишком хорошо.

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